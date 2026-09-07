Angelina Jolie visita club de boxeo en el noreste de Ucrania

La estrella de cine y activista humanitaria, Angelina Jolie, que en el pasado fue enviada especial de la ONU para los refugiados, había visitado Ucrania al menos dos veces desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

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Una foto publicada por la Federación de Boxeo de Ucrania muestra a Jolie y a su hijo Knox posando en un gimnasio.

“La famosa actriz Angelina Jolie visitó el club de boxeo Spadkoyemets en Járkov”, dijo la federación en una publicación en Instagram.

“Su hijo Knox, junto con defensores ucranianos, realizó una sesión de entrenamiento de muay thai en el club”, añadió.

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Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, se encuentra a solo varias decenas de kilómetros de la frontera con Rusia, cuyas fuerzas han castigado la ciudad con artillería desde el inicio de la invasión.

El propietario del club, Pavlo Chyshko, dijo que “no tenía ni idea” de que se encontraría con Jolie después de recibir una reserva del gimnasio para el domingo. “Para todos los que me preguntaron: esto no es una broma, no es IA. Simplemente ocurrió por completo por casualidad: Angelina Jolie, para nuestra gran alegría, se pasó por nuestro gimnasio”, dijo Chyshko en un video publicado en Instagram.