Baggio, el último héroe del Inter ante el Real Madrid

El partido, disputado el 25 de noviembre de 1998, correspondió a la fase de grupos de la 'Champions' y enfrentó a dos equipos que partían entre los favoritos.

El Inter llegaba a la cita con una plantilla en la que destacaban, entre otros, el propio Baggio, el brasileño Ronaldo o Diego Pablo Simeone, mientras que el Real Madrid contaba con una generación liderada por jugadores como Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Raúl González o Manolo Sanchís.

El conjunto italiano se adelantó en el marcador por medio de un exmadridista como el chileno Iván Zamorano y el Madrid empató rápidamente con gol de Seedorf. El Inter reaccionó y terminó dando la vuelta al encuentro, con Baggio, 'Il Divin Codino' (La Divina Coleta), como revulsivo y decisivo.

El italiano igualó el marcador y, cuando el partido encaraba sus últimos minutos, volvió a aparecer para completar su doblete y establecer el definitivo 3-1. Sus dos tantos en el tramo final convirtieron a Baggio en el nombre propio de aquella noche en San Siro.

La victoria tiene ahora un significado especial para el Inter, ya que desde entonces el conjunto italiano no ha vuelto a derrotar al Real Madrid en la Liga de Campeones.

Los enfrentamientos posteriores entre ambos equipos han tenido un balance favorable al conjunto español, que se ha impuesto en las cuatro últimas citas europeas.

Baggio había llegado al Inter ese mismo año después de su etapa en el Bolonia y afrontaba una temporada importante en su carrera.

El desenlace convirtió a Baggio en el héroe de una de las noches europeas más recordadas de San Siro.

Ahora, el Inter vuelve a medirse al Real Madrid con el objetivo de romper esa racha y recuperar una victoria que se le resiste desde aquella noche de 1998 en San Siro.