Byron Guamá gana etapa y lidera premios de montaña y metas volantes en la Vuelta a Ecuador

El ciclista ecuatoriano, que ganó la competición en 2004, 2008, 2010 y 2012, recorrió los 135,2 kilómetros en 3 horas, 16 minutos y 40 segundos, seguido por sus compañeros del Best PC Ecuador Héctor Álvarez y Santiago Montenegro.

Álvarez pasó a liderar a los jóvenes de la competición. Por su parte, Mauricio Calahorrano, del equipo Fedeme local, fue reconocido como el corredor más combativo de la primera etapa.

En la Vuelta ciclística al Ecuador, que concluirá el próximo domingo, participan siete equipos: cuatro de Ecuador, la Liga de ciclismo de Nariño, Colombia, CDEF C&S Technology Chaoyang, de México y el equipo de la Fundación Jorge Rodríguez, de Venezuela.

La segunda etapa transcurrirá este martes sobre un trazado de 129,68 kilómetros en la ciudad ecuatoriana de Riobamba.