El Inter se entrena con Dimarco entre dudas antes de visitar al Real Madrid

Dimarco, pieza clave del equipo y nombrado mejor jugador de la última temporada de la Serie A, terminó con molestias el último partido de liga ante el Nápoles, en el que fue sustituido en el minuto 62.

Su presencia en el entrenamiento este lunes es una señal positiva, aunque el técnico del Inter, Cristian Chivu, todavía debe decidir si incluye al carrilero izquierdo en la convocatoria para el partido del Santiago Bernabéu.

En caso de viajar a Madrid, Carlos Augusto parte como una de las opciones para ocupar su puesto en el once inicial y evitar riesgos con Dimarco.

Chivu también prepara algunos cambios respecto al equipo que remontó el pasado sábado ante el Nápoles, según adelantaron medios locales.

Hakan Calhanoglu apunta a regresar al centro del campo, mientras que Lautaro Martínez y Marcus Thuram podrían formar juntos la dupla en ataque desde el inicio, después de que el rumano le diera la oportunidad en liga a Pio Esposito.

En defensa, Benjamin Pavard y John Stones aspiran a sumar minutos, y el único jugador que, en principio, no estará disponible es Djed Spence, que continúa recuperándose de una lesión.

El Inter se enfrentará al Real Madrid este martes a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu, en la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones.