Enric Mas ante una semana que puede ser fantástica

Con tres segundos puestos y un tercero, el ciclista balear tiene a tiro la Vuelta. Desde la retirada de Pogacar en la octava etapa, el de Artá ha gobernado la Vuelta con el maillot rojo. Una semana de liderazgo firme e ilusionante, en la que ha demostrado ser el mejor. La clasificación general habla por sí sola, pero resta una semana con una crono y dos etapas de montaña muy peligrosas.

Mas tiene una renta cómoda, no definitiva, pero en cualquier caso esperanzadora. Tiene al austríaco Felix Gall (Decathlon) a 2.06 minutos, y al rival más temido, Primoz Roglic (Red Bull Bora) a 2.10. El esloveno no renuncia al quinto título, pero su rendimiento no es aquel que le dio 4 Vueltas.

Más alejados están el ecuatoriano Richard Carapaz, a 4.24, el británico maillot blanco Oscar Onley a 5.44 y otro esloveno, Jakob Omrzel, a 6.14. La Vuelta, en buena lógica, está entre los tres del podio actual, con Enric como claro favorito para tomar el testigo de Alberto Contador como último ganador español de la ronda, en 2014.

Enric Mas, en la semana de rojo, ha superado las etapas de montaña, el calor, el desgaste y los ataques de los rivales.

"Es el mejor momento de mi vida deportiva y es un momento que nunca olvidaré. Es un honor llevar el maillot rojo y lo voy a defender. Sueño con llegar a Granada como vencedor de la Vuelta", dijo, relajado, en la jornada de reposo.

Aunque no descarta a ningún rival, empezando por Felix Gall, pero el dolor de cabeza puede venir por la vía eslovena con Roglic, superior a Mas en contrarreloj. El campeón olímpico de crono en Tokio 2021 es la amenaza, la preocupación, pero luego tendrá dos grandes etapas de montaña, donde se ha mostrado inferior al español.

"Roglic es tercero en la general, con su calidad nunca se le puede descartar, y además sabe cómo ganar vueltas", advierte Mas.

La tercera semana de la Vuelta, a diferencia de otras ediciones, empezará suave y concentrará las etapas más trascendente para el final. El cronómetro gaditano y los ascensos a Peñas Blancas y al inédito Collado del Alguacil decidirán la Vuelta.

Para empezar, este martes cita con el esprint en la etapa onubense entre Cortegana y Palos de la Frontera, para seguir con una cita de velocistas con final en Sevilla. El jueves llegará la contrarreloj de 32 km entre el Puerto de Santa María y Jerez.

El capítulo 18 propone entre Vélez Málaga y Peñas Blancas una jornada de montaña con 4 puertos y final en alto, que precederá al último asalto por lo alto con la llegada al inédito Collado del Alguacil, ya en la provincia de Granada, con 5 ascensos, entre ellos 2 pasos por El Purche como testigos antes de la meta situada a 1.900 metros de altura tras la subida de 17 km al 6,6 por ciento y un 18 de pendiente máxima.

La última etapa tendrá como salida y meta Granada. No será tanto paseo como el habitual trámite de Madrid, pero la Vuelta, con el aliciente de poder observar La Alhambra, tendrá el honor de recibir a su nuevo rey en tan distinguido escenario.