Evenepoel y Van Aert encabezan la selección belga para el Mundial de ciclismo

Bruselas, 7 sep (EFE).- Los ciclistas Remco Evenepoel y Wout van Aert serán los líderes del conjunto belga para el Campeonato del Mundo en ruta que tendrá lugar en Montreal (Canadá) del 20 al 27 de septiembre, donde figuran entre los favoritos para la prueba de ciclismo en línea ante la ausencia del esloveno Tadej Pogacar por su caída en la Vuelta a España.