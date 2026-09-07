Italia celebra la hazaña de Kimi Antonelli, "el prodigio" nacional

"Kimi prodigio. Una remontada legendaria", reza la portada de la Gazzetta dello Sport, el diario deportivo con más tirada nacional del país, al señalar las palabras que el piloto dirigió a sus compatriotas: "La gente me hizo venirme arriba".

Los principales rotativos transalpinos destacaron la hazaña del joven piloto, que supuso la victoria de un italiano en el país sesenta años después de la última, cuando lo hizo en esta misma carrera en 1966 Ludovico Scarfiotti con Ferrari.

"Monza canta con Kimi; Sarà perché ti amo", escribió por su parte el Corriere dello Sport, en referencia a la famosa canción de Ricchi E Poveri, muy presente en la cultura popular italiana y a menudo en el deporte como cántico de apoyo.

También el diario Tuttosport utiliza una referencia musical en su portada, con la célebre frase del estribillo de "Nel bul, dipinto di blu", de Domenico Modugno: "Volaré, oh, oh". Ambas canciones sonaron tras la victoria del deportista de Bolonia.

Los diarios generalistas, por su parte, dedicaron parte de sus primeras páginas al piloto, sobre todo los espacios para la imagen, en la que incluyen en su mayoría la fotografía de Antonelli alzando la bandera tricolor italiana.

"En Monza, el 'ragazzino' Kimi se convierte en leyenda", tituló el Corriere della Sera, mientras que la Repubblica o La Stampa destacaron el aspecto histórico del triunfo y el batacazo de Ferrari: "Un italiano gana el GP de casa 60 años después de la última vez. Desastre de Ferrari".

Antonelli firmó su séptimo triunfo en la Fórmula Uno y el séptimo de la temporada tras ganar por delante de su compañero George Russell, segundo, y de Max Verstappen (Red Bull), tercero.

La carrera dejó también a Antonelli más líder del Mundial, con 267 puntos, 66 más que Russell y 76 de ventaja sobre Lewis Hamilton.