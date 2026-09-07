La china Zheng Qinwen elimina a Swiatek del US Open

Zheng Qinwen, ex #4 mundial y campeona olímpica en los Juegos de París 2024, sigue firmando un espectacular retorno a Nueva York tras su grave lesión de codo.

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Descendida al puesto 121 del ránking, la china dio cuenta este lunes de Iga Swiatek, campeona del torneo en 2022, por 7-5 y 6-3.

La asiática logró una memorable remontada en el primer set, que comenzó perdiendo 5-0. Para asombro de la pista central, Zheng encadenó siete juegos seguidos frente a la ex #1 mundial y se adelantó con el primer parcial.

En el segundo no permitió la reacción de Swiatek y selló el triunfo en su cuarta pelota de partido.

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Zheng enfrentará en cuartos a la japonesa Naomi Osaka o la kazaja Elena Rybakina.