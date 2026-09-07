Panamá acude a Santa Fe 2026 con 90 atletas y la mira puesta en superar Asunción

La representación panameña estará encabezada por cinco atletas con experiencia olímpica, entre ellos la vallista Gianna Woodruff, séptima del mundo en los 400 metros con vallas y reciente campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Woodruff llega a Santa Fe como una de las principales cartas panameñas después de imponerse en Santo Domingo con un registro de 53.98 segundos, nuevo récord de los Juegos y la primera marca por debajo de los 54 segundos en la historia de la prueba en esta competición regional.

La anterior plusmarca pertenecía a la jamaicana Deon Hemmings, quien había cronometrado 54.30 segundos en Maracaibo 1998.

La panameña, que ha demostrado que puede correr más fuerte, tiene como mejor registro de la temporada los 53.58 segundos que consiguió en la Golden Gala de Roma, una de las pruebas de la Liga de Diamante.

Junto a Woodruff integran el grupo de competidores el nadador Tyler Christianson, el ciclista Franklin Archibold, la gimnasta Hillary Heron y la judoca Kristine Jiménez.

A ellos se suman otros recientes medallistas en Santo Domingo 2026, como la judoca Némesis Candelo, la gimnasta Alyiah Lide y el corredor de 3.000 metros con obstáculos Didier Rodríguez.

Lide, de 17 años, será otra de las atletas a seguir en Santa Fe 2026 después de convertirse en la máxima medallista panameña en Santo Domingo 2026, donde conquistó dos oros en las pruebas individuales de barra de equilibrio y piso y una plata por equipos.

Según el Comité Olímpico de Panamá (COP), uno de los principales objetivos de la delegación en Santa Fe será mejorar el registro de Asunción 2022, donde el país consiguió tres medallas de oro, una de plata y ocho de bronce.

Panamá, único país de Centroamérica que competirá en esta edición de los Juegos Suramericanos, terminó entonces en el undécimo puesto de la clasificación general entre 14 países participantes.

Entre los atletas que regresarán a la competición para defender los títulos suramericanos conquistados en Asunción figuran el velocista Chamar Chambers y la taekwondista Daniela Rodríguez.

En deportes de conjunto, Panamá solo competirá en fútbol masculino.

La mejor posición de Panamá en la historia de los Juegos Suramericanos fue el octavo lugar conseguido en Valencia 1994, en su primera participación. En esa edición también obtuvo cuatro medallas de oro, su mayor cosecha de títulos en la competición.

El mayor número de medallas panameñas en unos Juegos Suramericanos llegó en Brasil 2002, cuando la delegación consiguió un total de 12 preseas.

En contraste, el peor resultado se produjo en Medellín 2010, donde Panamá terminó decimotercero tras conseguir dos medallas, ninguna de ellas de oro.