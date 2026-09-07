Vanoli regresa al Fiorentina tras el cese de Grosso por el mal inicio de liga

Vanoli comenzará su segunda etapa al frente del conjunto 'viola', que destacó en un comunicado la disposición del entrenador para aceptar "con entusiasmo" su regreso.

El italiano dirigirá esta tarde su primer entrenamiento.

Vanoli, de 54 años, ya se hizo cargo del Fiorentina en noviembre de 2025, cuando sustituyó a Stefano Pioli.

Entonces heredó un equipo que se encontraba en la última posición de la Serie A y logró conducirlo hasta la permanencia al término de la temporada. Pese a ese objetivo cumplido, el club decidió no prolongar su contrato y apostó por Grosso para el nuevo curso.

El relevo se produce después del mal inicio de temporada del Fiorentina, que perdió sus tres primeros partidos de liga. Grosso, que había llegado al banquillo en junio, fue destituido después de las derrotas ante Roma (4-0), Frosinone (0-3) y Torino (1-2).

Exfutbolista formado como lateral izquierdo, Vanoli desarrolló buena parte de su carrera en el fútbol italiano, con pasos por el Parma y el propio Fiorentina, además de experiencias en el Rangers escocés y el fútbol griego.

Su carrera en los banquillos comenzó en las categorías inferiores del fútbol italiano y posteriormente formó parte del cuerpo técnico de Antonio Conte en el Chelsea y el Inter de Milan.

En 2021 asumió su primer puesto como entrenador de un equipo profesional al frente del Spartak de Moscú, con el que ganó la Copa de Rusia.

Un año después llegó al Venezia, al que llevó desde la zona baja de la Serie B hasta el ascenso a la máxima categoría italiana en 2024. Posteriormente dirigió al Torino antes de recalar por primera vez en el Fiorentina.