El japonés Shohei Ohtani pone en pausa su faceta como lanzador y se concentra en el bateo

“Lo más probable es que no”, dijo Ohtani, por medio de su intérprete, Will Ireton, al ser consultado sobre la posibilidad de volver a lanzar esta temporada. “De ahora en adelante, voy a concentrarme en batear”.

Ni Ohtani ni los Dodgers quieren poner en riesgo su capacidad como bateador decisivo en la parte alta de la alineación.

El japonés considera que todavía dispone de suficiente tiempo en la temporada regular para recuperar el ritmo al bate, pero, para evitar otro contratiempo, su labor como lanzador quedará definitivamente aplazada hasta 2027.

“Confío en que mi rendimiento general debería mejorar de ahora en adelante”, afirmó Ohtani, quien añadió: “Creo que en lo que más me estaba enfocando era en asegurarme de que lanzar no provocara el peor escenario posible, que sería no poder jugar en absoluto”.

Ohtani ha lidiado con problemas físicos desde junio, entre ellos molestias en la rodilla izquierda, que han sido la principal razón por la que no lanza desde el 3 de julio. Un problema en el bíceps derecho lo afectó inicialmente como bateador y posteriormente interfirió en su preparación para regresar al montículo.

La decisión también responde al poco tiempo que tiene Ohtani para recuperar su ritmo como lanzador y a que el deterioro de su estado físico y de su rendimiento coincidió con el aumento progresivo de su carga de trabajo desde el montículo.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, considera que concentrar a Ohtani exclusivamente en el bateo lo ayudará a recuperar sensaciones y desenvolverse con mayor libertad en el plato.

“La intención es quitarle, por así decirlo, la responsabilidad de lanzar y tratar de permitirle concentrarse en ser bateador para volver a encaminarse, porque durante las últimas dos semanas, simplemente no ha sido el mismo en la caja de bateo”, señaló Roberts.

Ohtani confía en que dejar de lanzar contribuirá también a su recuperación física mientras busca llegar en las mejores condiciones posibles a lo que los Dodgers esperan que sea otra larga marcha en la postemporada, con la posibilidad de conquistar un tercer campeonato consecutivo.

“Esa es la esperanza, pero mientras siga jugando, no es exactamente la mejor manera de recuperarme y sanar”, puntualizó el jugador.