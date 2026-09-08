La liga invernal de Puerto Rico 2026-2027 comenzará el 4 de noviembre con seis equipos

La Liga abrirá con los Leones de Ponce visitando a los campeones Cangrejeros de Santurce, los Senadores de San Juan enfrentando a los Criollos de Caguas y los Indios de Mayagüez midiéndose a los Gigantes de Carolina, según se detalló en un comunicado.

La temporada 2026-27 llega luego de una campaña en la que cerca de 381,000 aficionados asistieron a los estadios de La Pro, una cifra que la Liga aspira a continuar aumentando durante el nuevo torneo, según dijo en la nota el presidente de La Lbprc, Juan A. Flores Galarza.

"Esa respuesta demuestra el entusiasmo que existe por nuestro béisbol profesional y nos motiva a continuar trabajando para que esa asistencia siga creciendo", destacó.

"Para la temporada 2026-27 queremos ofrecer un torneo altamente competitivo, con grandes atractivos para nuestra fanaticada y seguir fortaleciendo la conexión de La Pro con el público dentro y fuera de Puerto Rico", resaltó.

El calendario incluye varias fechas particulares. El martes 10 de noviembre, los tres partidos de la jornada comenzarán a las 10:00 de la mañana, como parte de una iniciativa conjunta con el Departamento de Educación para celebrar el Día Oficial de los Estudiantes.

Ese día, Carolina visitará a Caguas, Mayagüez a Ponce y Santurce a San Juan.

Este año, mientras tanto, el Día Oficial de Roberto Clemente Walker, que tradicionalmente se lleva a cabo el 21 de diciembre, se celebrará el domingo 20 de diciembre de 2026.

Ese día Santurce visitará a Carolina, Caguas a Mayagüez y Ponce a San Juan.

El 30 de diciembre, fecha en la que concluye la fase regular, está reservado para un posible juego de 'wild card', que podría definir el último boleto a la postemporada.

Al igual que en las temporadas anteriores, si el equipo que finaliza en quinto lugar queda a un juego de diferencia del cuarto lugar, se jugará un partido de muerte súbita.

Si gana la novena que terminó cuarta, clasificará a la postemporada, y si gana el equipo que finalizó quinto, se disputará un segundo partido a siete entradas ese mismo día, y el ganador obtendrá el cuarto y último boleto a las semifinales.

Por lo tanto, el quinto lugar tendría que ganar ambos partidos para avanzar.

Las semifinales comenzarán el sábado 2 de enero de 2027.

El primer lugar enfrentará al cuarto y el segundo al tercero en series al mejor de siete partidos.

De ser necesario, el séptimo juego de ambas series está programado para el domingo 10 de enero de 2027.

El itinerario de la serie final será determinado tomando en consideración las fechas en que terminen las dos series semifinales.