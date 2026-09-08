McTominay supera con éxito una ablación cardíaca para corregir una arritmia leve

El procedimiento fue realizado durante la mañana de este martes en el Spire Manchester Hospital de Inglaterra y, según el comunicado del conjunto partenopeo, la intervención resultó "perfectamente exitosa".

McTominay deberá guardar ahora un periodo de reposo de aproximadamente dos semanas antes de reincorporarse a los entrenamientos, por lo que se perderá el partido de Liga de Campeones este miércoles contra el Arsenal y los encuentros ligueros contra el Bolonia y el Fiorentina, antes del parón internacional.

El internacional escocés, una de las piezas importantes del Nápoles, presentó una alteración del ritmo cardíaco que fue calificada como leve y benigna.

McTominay llegó al Nápoles en el verano de 2024 procedente del Manchester United y se convirtió en uno de los jugadores destacados del equipo, que conquistó el 'Scudetto' en esa temporada.