Miércoles, 9 de septiembre de 2026

Buenos Aires. El Estudiantes de La Plata argentino recibe este miércoles al Corinthians brasileño en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, un choque de equipos muy necesitados de triunfos mientras atraviesan un momento complejo en las competiciones domésticas.

São Paulo. Palmeiras recibe este miércoles en São Paulo a un Liga de Quito envalentonado y con sed de revancha, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, que coincide con el peor momento de la temporada para el equipo brasileño.

. Además, previa del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Independiente del Valle (ECU) y Flamengo (BRA).

São Paulo. El Santos encara este miércoles el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana contra el Atlético Mineiro en su mejor momento de la temporada, aunque no podrá contar con Neymar, de nuevo en la enfermería por lesión.

. Además, previa del partido del jueves Cienciano (PER)-Montevideo City Torque (URU).

Nueva York. Se completan este miércoles los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, en los que, en el cuadro masculino, el alemán Alexander Zverev, primer cabeza de serie, se enfrenta al neerlandés Botic van de Zandschulp y el ruso Karen Khachanov al belga Alexander Blockx, mientras que en el femenino la kazaja Elena Rybakina juega contra la china Qinwen Zheng y la rusa Mirra Andreeva, ante la estadounidense Coco Gauff.

Berlín. La selección de Puerto Rico se enfrenta a la de China y la de Italia a la de Australia este miércoles en los dos últimos partidos de acceso a los cuartos de final del Mundial femenino de baloncesto, que se disputa en Berlín. El ganador del primer duelo será el rival de Francia, y el de segundo se verá las caras con España. Información de Julia López e Ivone Palenzuela.

Sevilla. La decimoséptima etapa de La Vuelta a España, de 185 kilómetros y entre Dos Hermanas y Sevilla, se disputa este miércoles y es la más llana de la presente edición, lo que debería propiciar una llegada al esprint por las calles de la capital hispalense. Información de Carlos de Torres.

Redacción Deportes. La NFL levanta este miércoles el telón de su temporada 2026 con los Seattle Seahawks como defensores del título y una amplia lista de pretendientes, con el regreso de Patrick Mahomes al frente de unos Kansas City Chiefs hambrientos de revancha, con Lamar Jackson y Josh Allen en busca de su anhelada corona y unos Los Ángeles Rams potenciados con la llegada de Myles Garrett y el regreso del legendario Aaron Donald.

- Madrid. Encuentro de Carlos Sainz con la prensa dos días antes del inicio del Gran Premio de España en Madrid. (FOTO) (VÍDEO)

- Mundial femenino, en Berlín (FOTO). Acceso a cuartos de final: Puerto Rico-China (15:45 GMT) e Italia-Australia (18:45 GMT). Información de Julia López e Ivone Palenzuela.

- El escolta uruguayo Agustín Ubal, uno de los once fichajes del renovado proyecto del Barça, valora en una entrevista con EFE cómo afronta su nueva etapa en el club azulgrana. (FOTO)

- La Vuelta a España (hasta 13). 17ª etapa. Dos Hermanas-Sevilla, de 185 kilómetros. Información de Carlos de Torres. (FOTO)

- 98 Giro de la Toscana, en Pontedera (Italia) sobre 190 km.

- Liga de Campeones. 1ª jornada (FOTO): Barcelona-Feyenoord (VÍDEO) y Stuttgart-Viking Stavanger (16.45 GMT) y Liverpool-Atlético de Madrid (VÍDEO), PSG-Slovan Bratislava, Sporting-Galatasaray y Nápoles-Arsenal (19.00 GMT)

- Mundial femenino sub-20, en Polonia: Francia-Ecuador (16.00 GMT).

- Inglaterra. Copa de la Liga: Chelsea-Leeds (19.00 GMT).

- Portugal. Moreirense-Benfica (19.45 GMT).

- Copa Libertadores. Cuartos de final, ida (FOTO): Palmeiras (BRA)-Liga de Quito (ECU) y Estudiantes de La Plata (ARG)-Corinthians (BRA).

. Previa del partido Independiente del Valle (ECU)-Flamengo (BRA).

- Copa Sudamericana. Cuartos de final, ida (FOTO): Santos (BRA)-Atlético Mineiro (BRA).

. Previa del partido Cienciano (PER)-Montevideo City Torque (URU).

- Copa Centroamericana de la CONCACAF. Cuartos de final, ida: Saprissa (CRC)-Cartaginés (CRC) y Motagua (HON)-Alianza (ESA).

. Previas de los partidos Marathón (HON)-Alajuelense (CRC) y Luis Ángel Firpo (ESA)-Olimpia (HON).

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Empieza la NFL 2026/2027. Seattle Seahawks-New England Patriots (00.20 GMT del jueves).

- Previas del Gran Premio de San Marino, 14ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito de Misano-Marco Simoncelli. (FOTO)

- JUEGOS SUDAMERICANOS. Guayaquil.- La campeona olímpica en levantamiento de pesas Neisi Dajomes y las medallistas olímpicas Lucía 'la Tigra' Yepez (lucha libre) y Angie Palacios (levantamiento de pesas) serán las figuras más destacadas de la delegación de Ecuador en los Juegos Suramericanos de Santa Fe (Argentina).

- Abierto de Estados Unidos, en Nueva York (hasta 13). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes