Olimpiadas de la Juventud con la fantasía de ‘’Mosters Universitty”

Recientemente se cerraron las Olimpiadas Infantiles con éxito y ahora, el mes de setiembre se trajo las Olimpiadas Juveniles que tendrá ocupados y competitivos a los alumnos del Nihon Gakko, que promueve este tipo de actividades siempre en homenaje a los 33 años de la Institución, el 90 aniversario de la inmigración Japonesa al Paraguay y los 105 años de Amistad Paraguay-Japón.

La competencia en esta ocasión es organizada por los chicos del Tercer Año-Promoción 2026.

Los jóvenes competirán en las disciplinas de Futsal, handbol, vóley, karate, ajedrez, danza paraguaya, danza internacional, música, expresiones artísticas y competencias culturales. El desafío este año es la temática basada en la serie de televisión de Fantasía Disney ‘’Mosters Universitty”, y aparecen varias alternativas, para ello los estudiantes se organizan en las distintas promociones.

Tercer año – ‘’Oozma Kappa ' (Ok) – color verde

Segundo año – “Roar Omega Roar (Ror) – color rojo

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Primer año – “ Slugma Slugma Kappa (Pnk) – color lila

Noveno grado – “Jaws Theta Chi (Jox) – color amarillo

Octavo grado – “Python Nu Kappa” (Pnk) – color rosa

Séptimo grado – “Eta Hiss Hiss (Hss) – color turquesa

Cada promoción presentará a sus reinas y será seleccionada la Reina de la Juventud del Niho Gakko y las competencias culminarán el 18 de setiembre, con la entrega de premios a los ganadores de las distintas disciplinas.