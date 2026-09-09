7-1. Los Olmecas vencen a los Toros y toman ventaja en la final del béisbol mexicano

En Tijuana, norte de México, los Olmecas castigaron en la tercera entrada al lanzador Daniel Martínez, al que le hicieron cuatro carreras, dos impulsadas con un sencillo de Jasson Atondo; otras dos con imparable de Óscar González.

El abridor de Tabasco, Austin Warner puso a comer de su mano a los Toros; en seis entradas solo les permitió tres hits con cinco ponches propinados.

En el séptimo acto, Warner fue relevado por Nolan Blackwood, ante quien los locales descontaron una carrera, al hilvanar sencillo de Phil Evans con un error del campo corto, un imparable de Wilner Flores y un elevado de sacrificio de Tomás Elis.

Los Olmecas dieron el puntillazo con un ramillete de tres carreras en el noveno episodio, empujadas con sencillo de Phillip Ervin, triple de Calvin Estrada y cuadrangular del venezolano José Godoy.

El juego lo ganó Warner y lo perdió Martínez.

Atondo, González y Estrada encabezaron el ataque de los Olmecas, al batear de 4-2; por Tijuana, Jonathan Guzmán se fue de 3-2.

Mañana, otra vez en Tijuana, se jugará el segundo partido de la serie final, que concluirá cuando uno de los dos equipos gane cuatro veces.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Olmecas 0 0 4 0 0 0 0 0 3 7 9 2