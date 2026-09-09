Byron Guamá mantiene el liderato de la Vuelta a Ecuador y David Caicedo gana tercera etapa

Caicedo se impuso tras recorrer los 141,37 kilómetros que comenzaron en la histórica estación del tren de Urbina, en la provincia de Chimborazo, y concluyeron en el Parque Nacional Cotopaxi, con un tiempo de 2 horas, 21 minutos y 34 segundos.

Bladimir Huera, del equipo ecuatoriano Águila, llegó en segundo lugar; mientras que Anderson Palma, de Cinecable Serviproc, fue tercero.

En la clasificación general, Guamá, del equipo Best PC Ecuador, se mantuvo primero por tercer día consecutivo, seguido por sus compañeros Héctor Álvarez y Santiago Montenegro.

Guamá recuperó el dominio de los premios de montaña, mientras que Alejandro Pita, del equipo J&J Toscana, pasó a liderar las metas volantes.

Héctor Álvarez continúa al frente de la categoría de jóvenes y Pablo Caicedo fue el más combativo de la etapa.

La cuarta etapa comenzará este jueves en Sangolquí, en la provincia de Pichincha, y concluirá en el sector de El Cajas, también en esa provincia, con un recorrido de 145 kilómetros.