Crono de Jerez, el Dia D, Roglic y Enric Mas duelo estelar

El director del Red Bull Bora, el español Patxi Vila, asegura que el cuádruple ganador de La Vuelta "es el de siempre" y espera acercarse al líder español, al que ve "mejor que nunca"

"Yo creo que sí, que Primoz Roglic sigue siendo el de antes, al menos potencialmente lo es. Lo que ha pasado es que la preparación hasta La Vuelta no ha sido perfecta. Nos han faltado 10 ó 12 días de preparación. Eso ha hecho que haya llegado un poco corto, por eso le hemos visto que en la montaña le ha faltado un pelín respecto a Enric Mas, pero tampoco es que le haya reventado", dijo Vila momentos antes de la salida de la etapa en Dos Hermanas (Sevilla).

Se da por hecho que Roglic hará valer su potencial en crono ante Mas, y ahora se abre el debate sobre la diferencia que le podría sacar el esloveno al mallorquín.

"Históricamente la ha sacado entre 1.15 y 1.30 minutos. Estamos en esos números, pero eso dice la historia, y la historia hay que mirarla como tal. La comparación sería más válida si hubiéramos tenido una crono de 32 km de referencia en la decimoctava etapa de otra carrera"

De cualquier forma no será una empresa fácil para Roglic, ya que se está encontrando con una nueva versión de Enric Mas que está sorprendiendo a propios y extraños.

"Yo creo que también estamos viendo a Enric más fuerte nunca, y eso es lo que también esperamos para mañana. Nosotros tenemos que controlar lo nuestro, no podemos fallar en nada, lo tenemos claro. Enric también hará lo que tenga que hacer. Cuando pase la crono y llegue la noche, haremos las cuentas", dijo.

La crono de Jerez se plantea como un duelo entre Mas y Roglic, pero el austríaco Felix Gall es segundo en la general y tendrá voz y voto. Puede ser el "tapado".

"Claro, Gall está ahí. En la montaña ha demostrado algún día que está un poquito mejor que Roglic, y otros un poquito peor. Es otro rival a tener en cuenta, además, ojo con las etapas de montaña. Ambos están parejos, y entre los tres estará la lucha por los puestos del podio precisó.

Ante la crono y las dos etapas de montaña, ambas citas tendrán la misma relevancia, y la estrategia en los puertos dependerá de lo que salga del cronómetro.

"Hay que hacer una excelente crono para empezar, y a partir de ahí las últimas etapas de montaña cobrarán más o menos relevancia. Si Enric sale con mucha ventaja de la crono habrá que desplegar una estrategia más ofensiva, atacando quizás de lejos, y si sale con poca renta se podría esperar al último puerto".

Patxi Vila conoce muy bien a Enric Mas. El técnico vasco dirigió hasta la pasada temporada al balear en las filas del Movistar. Algún cambio ha observado.

"Yo creo que Enric está ofreciendo la mejor versión de su carrera, tanto a nivel de números como en lo personal. La confianza que le he visto a Enrique esta Vuelta no se le ha visto nunca. Ese ha sido siempre su talón de Aquiles. Antes dudaba más en carrera y arrancaba 10 segundos tarde, ahora es al revés, es él quien arranca cuando tiene que arrancar".

Según Patxi Vila, "Enric no estará físicamente mucho mejor que otros años, pero yo creo que la actitud y la confianza que tiene está haciendo la diferencia. A lo mejor lo que necesitaba era esto, vestir el maillot rojo, algo que nunca había conseguido. Ha comprobado que era algo posible"

¿Qué diferencia sería asumible para afrontar las últimas etapas de montaña".

Explica Patxi Vila que "hay que acercarse todo lo que podamos y a partir de ahí ver un poco qué pasa en esas dos últimas etapas. Podrían tener importancia las bonificaciones. Tenemos que intentar cualquier posibilidad", concluyó.