El Team Paraguay inicia el viaje a Santa Fe en bus

El Team Paraguay ya está en marcha rumbo a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Parte de la delegación nacional emprendió esta tarde el viaje hacia Argentina en bus, en un traslado terrestre que llevará a los atletas hasta las sedes de la competencia.

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Los deportistas que tendrán sus primeras participaciones en los Juegos fueron los encargados de iniciar el desplazamiento hacia el vecino país. Las primeras disciplinas paraguayas en entrar en acción serán aguas abiertas, boxeo, ecuestre, esgrima, E-Sports y vóley playa.

El viaje se produce luego de la presentación oficial del Team Paraguay, realizada el lunes, ocasión en la que fueron anunciados los abanderados de la delegación: Sofía García, representante del golf, y Julio César Mirena, de patinaje de velocidad.

Los Juegos Suramericanos se desarrollarán del 12 al 26 de setiembre, con competencias distribuidas entre Santa Fe, Rosario y Rafaela, en el inicio de un nuevo ciclo olímpico para el deporte paraguayo rumbo a Los Ángeles 2028.

El desafío deportivo

Durante la presentación, el presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez, explicó que Paraguay tendrá dificultades para superar las 48 medallas obtenidas en los Juegos Odesur Asunción 2022, principalmente debido a que en esta edición no contará con varias de las disciplinas que formaron parte de aquella competencia.

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En ese contexto, el objetivo planteado para Santa Fe 2026 es alcanzar aproximadamente 36 medallas, con una delegación que igualmente llega con aspiraciones de protagonismo en diferentes disciplinas.

La misión será sostener la presencia paraguaya entre los principales exponentes deportivos de la región y acercarse, dentro de las posibilidades de esta edición, al destacado registro alcanzado como local hace cuatro años.

Los paraguayos más laureados

Entre los deportistas paraguayos con mayor cantidad de medallas en la historia de los Juegos Suramericanos aparecen Verónica Cepede y Marcelo Aguirre, ambos con seis preseas.

Cepede consiguió cinco medallas de plata y una de oro en tenis, mientras que Aguirre suma dos de plata y cuatro de bronce en tenis de mesa.

También aparecen Matías López y Benjamín Hockin, ambos con cinco medallas en natación, mientras que Camila Pirelli acumula cuatro preseas en atletismo.

Con las primeras delegaciones ya rumbo a Argentina, el Team Paraguay comienza a transitar el camino de Santa Fe 2026, una cita que marcará el comienzo de un nuevo ciclo olímpico y que tendrá a los atletas nacionales como protagonistas en distintas sedes durante las próximas dos semanas.