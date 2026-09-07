El Team Paraguay está listo para Odesur Santa Fe 2026

En la presentación del Team Paraguay también se vio el acto de abanderamiento en el que nuestros representantes serán Julio César Mirena del patinaje de velocidad y la golfista Sofía García.

Durante el acto, el presidente del COP, Camilo Pérez, señaló que Paraguay no podrá superar las 48 medallas conquistadas en los Juegos Odesur Asunción 2022, debido a que en esta edición no contará con la participación en varias disciplinas que estuvieron presentes hace cuatro años. No obstante, estableció como objetivo alcanzar alrededor de 36 preseas.

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La delegación paraguaya llega a Santa Fe con expectativas de protagonismo, sustentadas en la presencia de atletas con posibilidades concretas de subir al podio en distintas disciplinas. El desafío será mantener al deporte paraguayo entre los principales protagonistas de la región y acercarse al destacado registro conseguido como local en 2022.

Otro de los aspectos mencionados durante la presentación fue el económico. Los incentivos para los medallistas tampoco serán iguales a los establecidos en los Juegos de Asunción, aunque se anunció que habrá reconocimientos económicos para quienes consigan subir al podio.

Los Juegos Suramericanos constituyen uno de los principales eventos multideportivos del continente y se disputan cada cuatro años bajo la organización de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR).

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La edición 2026 tendrá como sede a la provincia de Santa Fe, Argentina, que recibirá a más de 4.000 deportistas de 15 países de Sudamérica.

De los Juegos Cruz del Sur a ODESUR

Los Juegos Suramericanos tuvieron su primera edición en 1978, en La Paz, Bolivia, bajo la denominación de Juegos Cruz del Sur.

La segunda edición se realizó en 1982, en Rosario, Argentina, antes de que la competencia adoptara su actual denominación y quedara integrada al calendario de ODESUR.

Santa Fe 2026 representará así una nueva oportunidad para que el deporte paraguayo mida su crecimiento frente a los mejores atletas de la región, con el desafío de alcanzar una nueva cosecha importante de medallas.

Medallero histórico de Paraguay

La Paz, Bolivia 1978 2 3 4 9 Rosario, Argentina 1982 0 2 4 6 Santiago de Chile 1986 1 6 8 15 Lima, Perú 1990 0 4 2 6 Valencia, Venezuela 1994 3 0 7 10 Cuenca, Ecuador 1998 1 1 4 6 Brasil 2002 0 1 8 9 Buenos Aires, Argentina 2006 2 4 5 11 Medellín, Colombia 2010 1 7 4 12 Santiago de Chile 2014 3 5 2 10 Cochabamba, Bolivia 2018 6 10 14 30 Asunción, Paraguay 2022 8 26 14 48 Total 27 70 75 172

Los paraguayos con más medallas

Verónica Cepede – 6 medallas (tenis)

Cinco de plata y una de oro. Las preseas plateadas fueron conquistadas en Medellín 2010 (individual y dobles femenino), Santiago 2014 (individual y dobles femenino) y Asunción 2022 (individual). La medalla de oro llegó en Asunción 2022, en dobles mixto junto a Daniel Vallejo.

Marcelo Aguirre – 6 medallas (tenis de mesa)

Dos de plata y cuatro de bronce. Las plateadas fueron obtenidas en Santiago 2014, en dobles masculino, y Cochabamba 2018. Las cuatro de bronce corresponden a Santiago 2014 (individual), Cochabamba 2018 (individual y equipos) y Asunción 2022 (dobles masculino).

Matías López – 5 medallas (natación)

Una de oro, dos de plata y dos de bronce. La presea dorada fue obtenida en Cochabamba 2018, en los 400 metros combinado. Las de plata fueron en Santiago 2014 (200 metros espalda) y Cochabamba 2018 (200 metros espalda). Los bronces corresponden a Cochabamba 2018 (200 metros combinado) y Asunción 2022 (200 metros espalda).

Benjamín Hockin – 5 medallas (natación)

Tres de plata y dos de bronce. Las plateadas fueron conquistadas en Medellín 2010, en los 100 y 200 metros libre y 100 metros mariposa. Las de bronce fueron en los 50 metros mariposa de Medellín 2010 y los 200 metros libre de Cochabamba 2018.

Camila Pirelli – 4 medallas (atletismo)

Una de oro, una de plata y dos de bronce. La medalla dorada fue conquistada en Santiago 2014, en heptatlón; la de plata, en Asunción 2022. Los dos bronces fueron obtenidos en Medellín 2010 y Cochabamba 2018, también en heptatlón.