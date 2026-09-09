U15 y U13 femeninos de Olimpia hablan del gran trabajo en formativas de básquet

Una de las mejores formativas del baloncesto obtuvo merecidos premios en certámenes metropolitanos, conquistas obtenidas por los femeninos U15 y U13 del Olimpia, con la coordinación del coach Javier “Japo” Martínez.

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El team franjeado consiguió uno de los títulos imponiéndose a Deportivo San José por el marcador de 56-46, gritando el campeonato en la categoría U15. El juego se llevó a cabo en el polideportivo de las Fuerzas Armadas.

Las campeonas U15: Emma Martínez (cap.), Constanza Arias, ⁠Lucía Portillo, ⁠Paula Vigna, ⁠Paula Mosqueda, ⁠Luana Torres, ⁠Ziara Pereira, ⁠Elena Quintana, ⁠Tiziana Luraghi, ⁠Danna Benítez, ⁠Mía Lezcano, Gimena González, Mora Martínez, Valeria Gauto, Constanza Esquivel, Sol Fugarazzo, Micaela Cabañas, Melanie Knapps, Lucía Ruiz Díaz y Paz Jara.

Cuerpo técnico: Coach César Rallo, Asistente Técnico ⁠Melina Pérez y Mora Martínez; Alexis Martínez, Dahiana Galeno, Elizabeth Aguilera y Tamara Gutiérrez.

El team también conquistó el cetro de la Liga Capitalina, derrotando a San José 44-30, en el partido disputado en el polideportivo “León Coundou”, de las “santas”.

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En este equipo, el plantel olimpista lo conformaron: Costanza Esquivel, Valeria Gauto, Gimena González, Lucía Ruiz Díaz, Mía Martínez, Tizzi Luraghi, Coti Arias, Sol Fugarazzo, Danna Benítez, Melanie Knapps, Lucía Portillo, Paula Vigna (cap.), Micaela Cabañas y Zaira Pereira.

Cuerpo técnico: Coach César Rallo; Alexis Martínez, Dahiana Galeano, Elizabeth Aguilera y Tamara Gutiérrez.

U13 bicampeona invicta

El team U13 olimpista se consagró bicampeón invicto de la Copa Oro del Torneo Metropolitano, derrotando al Atlético Pilarense por el score de 57-39, en el cotejo que se disputó en el estadio “Luis Fernández” del Club Atlético Ciudad Nueva.

El plantel campeón: ⁠Dana Duarte, Paloma Cárdenas, Antonella Clemotte, Luciana Gaona, Elvira Pires, Ivana Gibbons, Luanna Torres, Camila Vázquez, María Emilia Rodríguez, Alexa Udrízar, Érica López, Olivia López (cap.), Emma Alcaraz, ⁠Luana Ouneissi y ⁠Paula Campos.

Cuerpo Técnico: Melina Pérez, Sergio López, ⁠Dahiana Galeano, ⁠Tamara Gutiérrez y Elizabeth Aguilera.