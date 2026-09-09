US Open: Pegula va al encuentro de Sabalenka en semifinales

Jessica Pegula, tercera de la clasificación mundial, levantó un set en contra frente a Emma Navarro (27ª) para imponerse por 3-6, 6-4 y 6-3 en la pista central de Nueva York.
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Aunque la había batido en sus cuatro duelos anteriores, Pegula tuvo que remar durante dos horas y 21 minutos de un tenso partido en el que ambas sufrieron para mantener sus servicios, repartiéndose nueve breaks.
Aún a la caza de su primer título de Grand Slam, Pegula se verá las caras por tercer año seguido ante Aryna Sabalenka, la #1 mundial.
En 2025, Sabalenka derrotó a Pegula en semifinales del US Open y un año antes en la final, la única de Grand Slam que ha jugado la estadounidense.
Este año, Pegula es una de las jugadoras que aún puede desbancar del #1 a Sabalenka. Para ello necesita alzar el trofeo y que la #2, Elena Rybakina, no avance a semifinales. Una combinación por demás difícil.