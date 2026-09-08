Tiafoe tumba con épica a Michelsen

Tiafoe, duodécimo de la ATP, cedió los dos primeros sets ante Michelsen (46º) por 5-7 y 3-6, pero resurgió con parciales de 7-5, 6-3 y 7-6 (10/6) entre el júbilo de la pista central de Nueva York, donde es el jugador favorito.

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Michelsen, de 22 años y ningún título de ATP en su palmarés, no había perdido hasta ahora un set en su camino hacia sus primeros cuartos de final de un torneo de Grand Slam.

El martes estaba rompiendo otra vez los pronósticos al embolsarse los dos primeros parciales y colocarse 5-4 en el tercero, con juego al servicio para ganar. Pero con toda la presión encima, el californiano cometió dos doble faltas consecutivas y acabó concediendo un break que le devolvió la vida a su rival.

Tiafeo no sólo se apoderó del tercer set, sino que encadenó siete juegos consecutivos para encarrilar el cuarto set con una ventaja de 3-0.

En el quinto se volvió levantar de un 3-0 en contra y forzó el super tiebreak de 10 puntos en el que, tras completar la hazaña, corrió a abrazar a un Michelsen que se derrumbó en lágrimas.

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El Abierto de Estados Unidos no asistía a una remontada de dos sets en cuartos de final desde la de Roger Federer a Gaël Monfils en 2014.

Big Foe se ganó así su tercera presencia en semifinales tras 2024 y 2022, cuando cayó frente a Carlos Alcaraz, contra el que puede volver a chocar si el español superaba este martes al local Ben Shelton en cuartos.