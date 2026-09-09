Venezuela irá con 400 deportistas a los Juegos Suramericanos para conquistar el medallero

Caracas, 9 sep (EFE).- Venezuela asistirá con 400 deportistas a los Juegos Suramericanos 2026, que se celebrarán en la provincia argentina de Santa Fe entre el 12 y el 26 de septiembre, con la meta de alcanzar "puestos de vanguardia" en el medallero suramericano, informó el Comité Olímpico Venezolano (COV).