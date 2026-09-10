13-10. Los Seahawks descorchan la NFL con remontada y victoria ante los Patriots

La lesión de Sam Darnold, el 'quarterback' titular que entregó a los Seahawks el título en el Super Bowl de Santa Clara, no impidió a Seattle revalidar el triunfo sobre unos Patriots en los que el 'QB' Drake Maye fue interceptado hasta tres veces por el 'Dark Side', como es conocida la feroz defensa de los campeones.

Fue un partido complicado para los Seahawks, que tras apenas seis jugadas perdieron a su 'quarterback' Sam Darnold por una lesión en la cadera tras una captura.

Le reemplazó el veterano Drew Lock, que acabó con 187 yardas lanzadas (16 de 22 en pases) y un pase de anotación para Jaxon Smith-Njigba (8 recepciones y 122 yardas).

El pie del pateador Jason Myers completó el trabajo ofensivo para Seattle.

Pero fue la defensa en sentenciar la victoria en los últimos treinta segundos. En un tercer down y cinco, cuando los Patriots estaban en zona de 'field goal' para empatar potencialmente el partido, Maye intentó un pase profundo que Josh Jobe interceptó.

Maye no había sido interceptado más de una vez en toda la última temporada regular, pero este miércoles sufrió tres. Estropeó de esa forma un partido de 178 yardas (23 de 33) con un pase de anotación.

Los Seahawks se regalaron una gran noche y celebraron su undécima victoria consecutiva, incluidos los últimos 'playoffs'.

El partido del Lumen Field de Seattle dio el pistoletazo de salida a la temporada 2026 de la NFL, que seguirá este jueves con el primer partido de temporada regular organizado en Melbourne, Australia, entre Los Ángeles Rams y San Francisco 49ers, y el domingo tendrá su primera jornada completa antes de concluir el lunes con el Broncos-Chiefs en Kansas City.

El duelo en el Melbourne Cricket Ground supondrá un nuevo paso en la estrategia internacional de la NFL. Rams y 49ers llevarán una de las rivalidades más reconocibles de la NFC al histórico estadio australiano, en el primer encuentro de fase regular disputado por la liga en ese país.

La jornada dominical concentrará buena parte de los focos en la Conferencia Americana, con los Buffalo Bills de Josh Allen ante los Houston Texans y los Baltimore Ravens de Lamar Jackson contra los Indianapolis Colts.

También será una primera semana de estrenos y ajustes. Las Vegas Raiders comenzarán una nueva etapa con Klint Kubiak como entrenador y Kirk Cousins previsto como titular frente a los Miami Dolphins, mientras el número uno del último draft, Fernando Mendoza, espera su oportunidad.

Dallas Cowboys y New York Giants completarán el turno del domingo.

El cierre llegará el lunes en Arrowhead, con Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs frente a unos Denver Broncos que les arrebataron el título de la AFC Oeste la pasada temporada.