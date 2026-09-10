Bladimir Huera conquista la cuarta etapa de la Vuelta a Ecuador dominada por Byron Guamá

Huera necesitó 3 horas, 21 minutos y 42 segundos para finalizar el recorrido, seguido de Santiago Caicedo, del equipo Cinecable Serviproc. En el tercer lugar quedó Juan Carlos Córdoba, representante del equipo local Espectro Cycling.

Guamá, del Best PC Ecuador, conservó el liderato con un tiempo acumulado de 12 horas, 58 minutos y 37 segundos; en el segundo lugar está su compañero de equipo Héctor Álvarez (12.58.56) y tercero el también integrante del Best PC Ecuador, Richard Huera (12.59.03).

Por su parte, César Guavita, también del Best PC Ecuador, pasó a liderar la clasificación de los premios de montaña; Alejandro Pita (J&J Toscana), se mantuvo al frente de las metas volantes, y Héctor Álvarez, también del Best PC Ecuador, se mantuvo como el mejor corredor joven.

El holandés Tom Jonkmans, representante del equipo Wielerploeg Groot Amsterdam, fue designado como el más combativo de la etapa.

La edición 42 de la Vuelta al Ecuador disputará este viernes su quinta etapa entre las ciudades de Bolívar y Tulcán, con un recorrido de 105.76 kilómetros.