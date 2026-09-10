Delegación paraguaya rumbo a Olimpiadas de Ajedrez de Uzbekistán

La delegación de Paraguay partió este jueves rumbo a Uzbekistán, sitio donde se celebrará la 46ª Olimpiada Mundial de Ajedrez, entre el 14 y el 28 de setiembre, en el país asiático.

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El team nacional tomará parte en ambas ramas:

Absoluto

GM Guillermo Vázquez

MI Antonio Aomirón

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MI Juan Sebastián Melián

MI Enrique Alló

CM Juan Heinichen

Capitán: Andrés Riquelme.

Femenino

WIM Gabriela Vargas

WCM Fiorella Mayeregger

WFM Paula Ovieda

WFM Renata Mayeregger

WFM Helen Montiel

Capitana: Elisa González

Presidente de la delegación: Víctor González Gauto, titular de Feparaj.

Oficia también como Delegado de la FEPARAJ, Andrés Riquelme quien lleva el voto paraguayo a las Asambleas de FIDE y de FIDE América. En esta última tiene incluso la oportunidad de ser elegido Secretario General continental en la justa electoral.

Acerca de los tableros paraguayos, el team Absoluto promedia 2350 de Elo, ubicándose en el sitial 70° entre 208 países competidores. En este equipo se puede mencionar el recambio generacional con tres jugadores que debutarán en Olimpiadas: Melián, Heinichen y Allón.

El equipo femenino promedia 1979 de Elo, ubicándose 76° entre 190 países representados. Por primera vez en la historia, Paraguay tendrá en sus filas a cinco jugadoras tituladas y todas ellas ya con experiencia anteriores en la máxima fiesta del ajedrez como son las Olimpiadas Mundiales.

Paraguay tomó pare de las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez por primera vez en 1939, y en la rama femenina recién desde la edición del 2008, y desde entonces, es la primera vez en toda la historia que la expectativa se centra más en el equipo femenino que en el absoluto.