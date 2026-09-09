Paraguay viaja este jueves rumbo a la Olimpiada de Ajedrez en Uzbekistán

Paraguay ya tiene todo listo para afrontar una nueva edición de la Olimpiada de Ajedrez. La delegación nacional viajará este jueves, a las 18:30, con destino a Samarcanda, Uzbekistán, donde se desarrollará del 15 al 28 de setiembre la 46ª edición del certamen, una de las grandes citas del calendario internacional de la disciplina.

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La representación paraguaya estará encabezada, en la rama femenina, por la WIM Gabriela Vargas Talavera, mientras que el equipo absoluto tendrá como principal referente al GM Guillermo Vázquez. La conformación de ambos seleccionados combina experiencia y renovación, con un dato destacado en el femenino y tres debutantes en el equipo abierto.

El femenino más fuerte

El seleccionado femenino estará integrado por Gabriela Vargas, con 2.164 puntos de ELO; Helen Montiel Cáceres (1.900), Paula Oviedo Acosta (1.887), Fiorella Allegra Mayeregger González (1.857) y Renata Valentina Mayeregger González (1.838).

Vargas Talavera destacó que se trata del equipo femenino paraguayo con el promedio de ELO más elevado desde que Paraguay comenzó a participar en las Olimpiadas, en 2008. Además, todas las integrantes llegan con título internacional, otro hecho destacado en la conformación del seleccionado.

La experiencia de Vargas, habitual representante paraguaya en este tipo de competencias, será uno de los principales respaldos del equipo, que buscará aprovechar el buen nivel de sus integrantes para afrontar una competencia de máxima exigencia.

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Renovación en el absoluto

En la rama abierta, Paraguay estará representado por el GM Guillermo Vázquez (2.545), el FM Juan Sebastián Melián (2.382), el IM Antonio Almirón (2.323), el CM Juan Uvaldo Heinichen (2.166) y Enrique Allo Collante (2.116).

El equipo absoluto presenta una importante renovación, con tres jugadores que harán su debut en una Olimpiada de Ajedrez, una oportunidad para sumar experiencia internacional y formar parte de una nueva generación de representantes paraguayos.

Delegación y elecciones de FIDE

El presidente de la Federación Paraguaya de Ajedrez ya se encuentra en Uzbekistán, mientras que el delegado ante la FIDE, Andrés Riquelme, acompañará a la delegación paraguaya durante el torneo.

La presencia de Riquelme tendrá además un componente institucional, teniendo en cuenta que durante la realización de la Olimpiada se llevarán a cabo las elecciones de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Con los equipos definidos, los tableros listos y el viaje previsto para este jueves, Paraguay se prepara para volver a competir en el escenario mundial del ajedrez, esta vez con un seleccionado femenino que parte con el mejor promedio de ELO de su historia y un equipo absoluto que apuesta por la renovación.