Enric Mas: "Contento con la crono, pero quedan dos etapas de montaña"

"He perdido 33 segundos con Primoz Roglic, que es un excelente contrarrelojista. Estoy contento, no he perdido tanto tiempo, así que quedan tres días para llegar a Granada", dijo el líder.

Mas no considera especialmente que haya pasado el peor trance que restaba para el final de la Vuelta, y subrayó que "quedan dos etapas muy duras, de mucho desnivel, en las que hará calor y serán muy importantes. Hay que seguir igual, el equipo ha estado de 10 en las 18 etapas y debemos estar concentrados"

"No creo que haya sido mi mejor crono. He tenido cronos mejores que esta, pero estoy contento. Salvada la contrarreloj ahora me preguntarán por la montaña", subrayó Mas.

Confiado y con la moral muy alta, el líder del Movistar espera los ataques de los rivales en las etapas de montaña que restan.

"Estoy confiado, y si estoy bien y con piernas se puede intentar ganar alguna etapa. El objetivo está claro y vamos a por ello. Mis rivales tendrán que quemar las naves, pero en montaña hasta el momento he estado mejor que ellos, y eso me da confianza", concluyó.