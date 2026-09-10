Estados Unidos defiende su corona en la Solheim Cup ante Europa en Países Bajos

Doce jugadores de ambos equipos se medirán durante tres jornadas, con el formato de juego de la Ryder Cup para dilucidar si EE.UU. mantiene su hegemonía o Europa la recupera, después de que se haya llevado la victoria en tres de las últimas cuatro ediciones (2019, 2021 y 2023).

Las estadounidenses, capitaneadas por Angela Stanford y con la número uno del mundo, Nelly Korda, como principal baza, dominan el palmarés, con once triunfos, frente a ocho de las europeas, dirigidas por la sueca Anna Nordqvist,

El otro reto para el combinado americano es volver a ganar el trofeo en suelo europeo, algo que no hace desde 2015, en Alemania.

En el equipo europeo, destacan la participación de las inglesas Lottie Woad y Charley Hull, séptima y octava en la clasificación mundial.

En el caso de Hull, de 30 años, será su octava participación en la Solheim, después de que debutara con tan solo 17 años.

Woad, de 22 años y una de las cuatro debutantes en la escuadra europea, es otra de las puntales tras consolidarse como una de las grandes promesas del golf femenino.

Por ránking, también se clasificaron la española Carlota Ciganda, la veterana del equipo, con 36 años y que también acumula ocho participaciones; la alemana Esther Henseleit, la francesa Céline Boutier, las suecas Maja Stark y Linn Grant y la danesa Nanna Koerstz.

Completan el equipo las cuatro elecciones de Nordqvist: la española Julia López, la inglesa Mimi Rhodes, y la francesa Natasia Nadaud, las otras tres debutantes, y la irlandesa Leona Maguire.

En Estados Unidos, Korda, de 28 años, es la principal referencia en su quinta participación, después de que el pasado mes de abril recuperara el número uno del mundo en detrimento de la tailandesa Jeeno Thitikul.

Junto a la ganadora de dos de los cinco ‘majors’ de esta temporada, estarán Angel Yin, Jenifer Kupcho, Auston Kim, Allisen Corpuz, Yealimi Noh, Lauren Coughlin, Andrea Lee y Alison Lee.

Las tres elecciones de la capitana han sido Rose Zhang, Lindy Duncan y Megan Khang, la otra jugadora que competirá por quinta vez.

La competición comienza mañana cuatro partidos entre parejas de ambos equipos (‘fourball’), donde cada golfista juega su propia bola y la tarjeta más baja es la que se adjudica el hoyo, y por la tarde, otros cuatro cruces en la modalidad ‘foursome’, donde solo hay una bola por dúo y la van golpeando de forma alterna.

El mismo esquema se repetirá el sábado, con ocho partidos, cuatro de cada modalidad, y el domingo serán los doce encuentros individuales, en los que se apunta un hoyo ganado el jugador que lo complete en el menor número de golpes.

El vencedor de cada partido recibe un punto y, en caso de empate, los dos equipos se reparten medio punto. Si hay igualad al final, Estados Unidos retendría la corona.