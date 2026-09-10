José Altuve alcanza los 2.500 hits en el mismo número de juegos que Ted Williams

Altuve consiguió el histórico batazo en el tercer episodio del encuentro disputado en el Citizens Bank Park, cuando conectó un doble ante el lanzador dominicano Cristopher Sánchez.

Con ello, el venezolano, de treinta y seis años, se convirtió en el jugador número 102 en la historia de las Grandes Ligas que alcanza los 2.500 hits y en apenas el segundo jugador activo que lo consigue, después de Freddie Freeman, de los Dodgers de Los Ángeles.

El dato que acompaña la hazaña de Altuve es el que la coloca en perspectiva histórica: solo treinta y un jugadores llegaron a los 2.500 imparables en menos partidos que el venezolano, que igualó en 2.095 encuentros la marca del miembro del Salón de la Fama Ted Williams.

"Ha sido divertido ver cómo lo hace, ver lo resiliente y fuerte que ha sido para poder mantener un nivel tan alto durante tanto tiempo", dijo el mánager de los Astros, Joe Espada.

Los únicos otros jugadores activos con al menos 2,000 hits son Andrew McCutchen (2,280), Paul Goldschmidt (2,272), Manny Machado (2,185) y Nolan Arenado (2,032). McCutchen es actualmente agente libre, mientras que ninguno de los demás parece tener una posibilidad realista de llegar a 2,500 imparables antes de 2028.

Ahora, la siguiente cifra que aparece en el horizonte es la de los 3.000 hits. Altuve tiene tres temporadas restantes en su contrato después de la actual y, de acuerdo con su ritmo de producción, terminaría este año con 2.515 imparables.

Para llegar a los 3.000 dentro de ese período necesitaría conectar 485 hits en tres campañas, un promedio de 162 por temporada, una cifra que solo ha alcanzado una vez en las últimas cinco temporadas, con los 185 imparables de 2024.

El hito se suma a una carrera en la que Altuve ha sido elegido nueve veces para el Juego de Estrellas, ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2017, dos Series Mundiales, siete Bates de Plata, un Guante de Oro y el premio al JMV de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2019.