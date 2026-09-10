Jueves, 10 de septiembre de 2026

Quito. El Independiente del Valle ecuatoriano, conocido como el 'Matagigantes' por su largo historial de eliminar a clubes históricos en torneos internacionales, tiene una nueva cita con la historia este jueves ante el Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores, al que enfrentará en los cuartos de final del torneo.

Lima. El Cienciano peruano recibe al Montevideo City Torque uruguayo en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Estadio Inca Garcilaso de la Vega

San Salvador/Tegucigalpa. El Luis Ángel Firpo de El Salvador se enfrenta este jueves al Club Olimpia de Honduras y el Marathón hondureño al Alajuelense costarricense en los partidos de ida correspondientes a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026.

Nueva York. La bielorrusa Aryna Sabalenka, primera favorita, se enfrenta a la estadounidense Jessica Pegula en la primera semifinal del Abierto de Estados Unidos, en Nueva York, mientras que la segunda la disputarán la kazaja Elena Rybakina, que será a partir del lunes la nueva número uno del mundo, y la estadounidense Coco Gauff.

Jerez de la Frontera (Cádiz). La gran ronda española vive una de sus etapas decisivas: una contrarreloj, de 32,1 kilómetros prácticamente llanos, entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Información de Carlos de Torres.

Berlín. Este jueves se definen las semifinales del Mundial femenino de Berlín, que disputarán las ganadoras de los cruces de cuartos de final Estados Unidos-Hungría, Bélgica-Alemania, España-Australia y Francia-China. Por Julia López e Ivone Palenzuela

Madrid. El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), el más joven de toda la historia en encabezar la general, llega, tras exhibirse el pasado domingo ante su afición en Monza, como líder sólido del Mundial de Fórmula Uno al Gran Premio de España; el decimocuarto del año, que se disputará este fin de semana en el capitalino nuevo circuito semi-urbano del 'Madring'. Por Adrián R. Huber.

Montevideo. Campeón mundial de snipe en 1989 y olímpico por primera vez en Barcelona 1992, el regatista uruguayo Ricardo Fabini afrontará a los 59 años el reto de participar en unos Juegos Suramericanos junto a la deportista más joven que tendrá el certamen: su hija Marina, de 14 años. Por Santiago Carbone

- Previa del Gran Premio de España, decimocuarta cita del Mundial de F1 y que se disputa en el Madring de Madrid. Información de Adrián R. Huber y Óscar Maya.

- Mundial femenino, en Berlín (FOTO). Cuartos de final: España-Australia, Francia-China, Bélgica-Alemania y Estados Unidos-Hungría. Información de Julia López e Ivone Palenzuela.

- La Vuelta a España (hasta el 13). 18ª etapa. El Puerto de Santa María-Jerez de la Frontera, contrarreloj de 32,1 km. Información de Carlos de Torres. (FOTO)

- Liga de Campeones. 2ª jornada (FOTO)(-2 GMT): Fenerbahce-Roma y PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk (18.45) y Como-RB Leipzig, Bayern Múnich-Bodo/Glimt, Manchester United-Sabah y Slavia Praga-Lens (21.00).

- Mundial femenino sub-20, en Polonia (-2 GMT): Corea del Norte-Costa Rica (15.00), España-Nueva Caledonia (15.00) y Colombia-Portugal (18.00).

- Copa Libertadores. Cuartos de final, ida (FOTO): Independiente del Valle (ECU)-Flamengo (BRA).

- Copa Sudamericana. Cuartos de final, ida (FOTO): Cienciano (PER)-Montevideo City Torque (URU).

- Copa Centroamericana de la CONCACAF. Cuartos de final, ida: Marathón (HON)-Alajuelense (CRC) y Luis Ángel Firpo (ESA)-Olimpia (HON).

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- NFL 2026/2027. San Francisco 49ers-Los Ángeles Rams, en Melbourne (Australia).

- DP World Tour. Abierto de Irlanda, en el Trump International Golf Links & Hotel de Doonbeg (hasta 13).

- Previa de la Solheim Cup, que se juega de viernes a domingo en el Bernardus Golf de Cromvoirt (Países Bajos)

- Ruedas de prensa previas al Gran Premio de San Marino, 14ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito de Misano-Marco Simoncelli. (FOTO)

JUEGOS SUDAMERICANOS 2026 - Campeón mundial de snipe en 1989 y olímpico por primera vez en Barcelona 1992, el regatista uruguayo Ricardo Fabini afrontará a los 59 años el reto de participar en unos Juegos Suramericanos junto a la deportista más joven que tendrá el certamen: su hija Marina, de 14 años. Por Santiago Carbone (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Abierto de Estados Unidos, en Nueva York (hasta 13). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes