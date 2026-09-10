Kung canta victoria en la crono y Mas, de rojo, resiste a Roglic

Feliz Kung (Wil, 32 años), doble campeón de Europa de crono con su segundo triunfo en la Vuelta, ya que se impuso en Madrid en 2014; feliz Enric Mas, quien superó con nota la prueba de fuego. Solo perdió 33 segundos respecto a Roglic y se colocó a 3 jornadas del gran objetivo de llevarse la Vuelta el domingo en Granada.

Kung se llevó la crono con un tiempo de 35.22, a una media d 54,4 km/hora. Superó en 3 segundos al británico Callum Thornley (Red Bull) y en 9 al portugués Joao Almeida (UAE). Primoz Roglic se asomó a la cuarta plaza a 19, justo delante de Van Aert. En el top ten un único español, Xavier Mikel Azparren, décimo a 33, Enric Mas duodécimo a 52 y Felix Gall se alejó a 1.47.

Mas dio un paso importante que refuerza su moral y confianza. Resistió la embestida de Roglic, lejos de su mejor versión. Vestido de rojo afrontará las dos etapas de montaña, en Málaga y Granada, con el esloveno a 1.37 y Gall a 3.01. Carapaz es cuarto a 5.17 y Oscar Onley quinto a 6.03

"Me imaginaba este rendimiento, estaba confiado en perder menos de lo que se pensaba. He hecho contrarrelojes mejores, pero ha sido importante. Escuché que le iba quitando tiempo a Roglic, pero levanté un poco el pie por una rotonda peligrosa. Tenía dividida la crono en 3 partes y ha salido todo bien. Hay que seguir, estoy feliz y con ganas para la montaña", dijo el líder en meta.

La lanzadera de la crono se instaló en la Plaza de toros de El Puerto de Santa María. Del centro del ruedo que data del siglo XIX y que estrenó "El Lagartijo" en 1880 se lanzó la crono del mano a mano por la roja entre Enric Mas y Primoz Roglic.

"Quien no ha visto toros en El Puerto no sabe lo que es un día de toros", dejó escrito Joselito "El Gallo" en la puerta principal del recinto. Esta vez los gallos iban en bicicleta, y la expectación era inmensa. A las 5 de la tarde, hora más taurina imposible, estaban citados.

Brindis por la Vuelta. Y un morlaco de 32 km por delante. Solos ante el peligro, ante su destino Mas, Gall y Roglic, como aquel poeta del Puerto, Rafael Alberti, un "Marinero en tierra" universal que tuvo algo que ver con el ciclismo. En la "Bicicleta con alas" dijo que "muchos tienen un yate, o un automóvil, y algunos un avión, pero yo, a los 50 años solo tengo una bicicleta".

Mas tenía un sueño avalado por un colchón de más de 2 minutos sobre sus rivales, y el examen se antojaba casi definitivo, a la espera de la montaña de Málaga y Granada. Mientras llegaba la hora de la fiesta mayor, el suizo Stefan Kung, doble campeón de Europa de crono, marcó un registro muy serio: 35.22 minutos, volando a 54,4 km/hora. El viento marinero soplaba a favor.

Roglic tomó la salida sin hacer ruido, como en toda la Vuelta, Gall, el "tapado" asumiendo su anonimato, y Enric Mas hizo el paseíllo por la pasarela hasta su bici vestido de puro rojo líder. Al ruedo a jugarse la Vuelta. Kung pasaba el rato con el móvil en la silla caliente con el mejor tiempo. Tranquilo el hombre, mirando en la tele el viaje de los principales espadas.

En el primer punto de referencia, km 12, Roglic le quitó 22 segundos a Enric Mas. Más poderoso el esloveno sobre la bici que el balear, pero quedaban 20 km, los más exigentes, de perfil más ascendente. Felix Gall ya había perdido la segunda plaza de la general en favor de Roglic.

En el km 22, a 10 de meta, donde Kung había registrado 23.36 minutos en cabeza, pasó Roglic a 14 segundos del suizo, y a su vez el cuádruple ganador de la Vuelta endosaba a Felix Gall 57 segundos. Enric Mas resistía y sufría cada pedalada, pero mantuvo el tipo en ese puntos a 36 segundos del esloveno.

El viento cambió el rumbo en los últimos 10 k, soplaba de cara camino de Jerez, los decisivos, con perfil ligeramente ascendente. Mas fue en ascenso, incluso evitando riesgos en los pasos de rotondas. Terminó la faena con nota, en tierra también de toreros y cantaores ilustres. Brindis con un buen vino de Jerez por el éxito obtenido. La Vuelta más cerca.

El fin de semana decisivo de la Vuelta comienza este viernes con la decimonovena etapa entre Vélez Málaga y Peñas Blancas, de 210,8 km, la jornada más larga de la presente edición. La primera parte es llana, y tras pasar el Puerto de las Abejas (2a) y el del Viento (2a), espera un final muy duro de 18,8 km al 6,5 por ciento y rampas del 15 hasta Peñas Blancas (1a).