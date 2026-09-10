Zverev avanza a las semifinales del Abierto de Estados Unidos

Sascha Zverev sacó de su camino a Botic van de Zandschulp, #70 de la ATP, por el marcador de 6-2, 7-5 y 6-1, en el cierre de los cuartos de final del último Grand Slam de la temporada.

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En sus primeras semifinales del torneo desde 2021, Zverev chocará con el ruso Karen Khachanov (50 de la ATP), al que ha vencido en seis de sus nueve precedentes, incluida la final de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.

Los estadounidenses Ben Shelton (9º) y Frances Tiafoe (12º) se batirán en la otra llave de unas semifinales completamente abiertas ante las ausencias de los dos jefes del circuito, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Zverev, a los 29 años, redondea una temporada de Grand Slam de alta fiabilidad, al haber sido el único jugador en pisar las semifinales de los cuatro torneos grandes.

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Únicamente ocho tenistas lo habían logrado antes del germano, que cayó en semifinales del Abierto de Australia, en la final de Wimbledon y conquistó Roland Garros, su ansiada primera corona de Grand Slam.

“En las dos primeras rondas, que no jugué bien, pude confiar en mi estado físico más que en otros torneos al ser al mejor de cinco sets”, dijo Zverev sobre sus ventajas en jugar Grand Slams.

“Luego he ido jugando mejor y estoy contento de estar en semifinales aunque quiero llegar más lejos”, recalcó.

Superados los primeros apuros, Zverev dispone de una oportunidad de oro al no tener enfrente ni a Sinner, baja por lesión, ni Alcaraz, destronado en cuartos por Shelton.

La noche del miércoles le bastó con un tenis discreto para deshacerse de Van de Zandschulp sin ceder un solo break.

El neerlandés tiene en su expediente victorias ante Alcaraz, Novak Djokovic y Rafael Nadal, pero Zverev llegó con la lección aprendida y sólo se despistó en el segundo set.

En un partido monótono, de intercambios cortos, la pista central sólo despertó cuando el gigante neerlandés se colocó con ventaja 5-4 y tuvo una pelota de set.

Zverev lo obligó a ganárselo en un largo rally que concluyó con Van de Zandschulp golpeando la pelota a la red. Sorteada esa única trampa, Zverev se apropió del parcial en el tiebreak y aprovechó el golpe para quebrarle tres veces el servicio en el tercer set y zanjar el trámite a las 22:20, hora local, su final de partido más temprano en el certamen.

Las semifinales masculinas se disputarán este viernes.