2-4. Mastantuono da al Fiorentina su primera victoria de la temporada con un ‘hat-trick’

El Venezia se adelantó en el marcador, pero el Fiorentina reaccionó y consiguió darle la vuelta al encuentro antes del descanso con la aparición de Mastantuono, que marcó dos goles en apenas un minuto.

El argentino, cedido por el Real Madrid, fue la gran figura del encuentro en el estreno de Paolo Vanoli en su regreso al banquillo del Fiorentina.

Su compatriota Matteo Pellegrino, que llegó a Florencia este mercado estival procedente del Parma, se sumó a la fiesta en el minuto 66 para ampliar la ventaja del conjunto ‘viola’.

Mastantuono volvió a aparecer en el tramo final, en el minuto 84, para completar su triplete y poner el 1-4 en el marcador.

El Venezia recortó distancias dos minutos después por medio de Antoine Hainaut, aunque no pudo evitar la derrota.

La victoria permite al conjunto de Florencia sumar sus primeros tres puntos del campeonato después de encadenar tres derrotas en las tres primeras jornadas ante Roma, Frosinone y Torino.

Vanoli regresó al Fiorentina esta semana tras la destitución de Fabio Grosso.

El técnico italiano ya había dirigido al equipo la pasada campaña, cuando logró sacarlo de la última posición y asegurar la permanencia tras un arranque desastroso.