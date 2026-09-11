Albirrojos C15 van por las semifinales del Mundial de Fútbol de Salón, en Itapúa

En la jornada de este viernes se conocerá a los semifinalistas del II Campeonato Mundial C15 de Fútbol de Salón, que se disputa en nuestro país. Paraguay volverá a jugar contra Chile, en cuartos de final del torneo, rival al que ya había vencido en la fase de grupos, goleando 4-0 a los trasandinos.

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La programación de este viernes establece los juegos semifinales en el polideportivo Municipal “Tupã Ra’y” de Carmen del Paraná.

En primer turno disputarán el pase a las semifinales los seleccionados de Argentina y Canadá, a partir de las 19:00.

Posteriormente, desde las 20:20, se prevé el juego entre Chile y Paraguay.

* Juegos en Coronel Bogado. En el polideportivo “Padre Mauricio” de Coronel Bogado, Brasil y Uruguay pelearán desde las 19:00.

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De fondo jugarán Colombia vs. Estados Unidos.

De avanzar a las semifinales, Paraguay jugará contra el ganador de Brasil/Uruguay.

Antes jugarán Cataluña vs. México, por el noveno puesto, mientras los seleccionados de Australia y Bolivia quedaron en los puestos 11 y 12, respectivamente.

* Antecedentes. En el camino a las instancias de cuartos, los albirrojitos consiguieron una sufrida victoria contra Canadá, en la jornada inaugural del Grupo A del certamen.

En el segundo compromiso, los guaraníes goleó 6-2 a México, y en el último partido por la fase grupal, los albirrojos le ganaron 4-0 a Chile.