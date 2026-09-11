Buitrago, frustrado: "Se me vino el mundo abajo"

"Ha sido de no creerlo. Cuando ataqué, ataqué muy seguro, no volví a mirar atrás, y luego cuando vi la sombra de Dunbar que venía, se me vino el mundo abajo. Ya había entregado todo y… otro segundo lugar", dijo, muy afectado, Santiago Buitrago.

A pesar del disgusto, Buitrago felicitó a Dunbar y ahora espera intentar la victoria este sábado en el Collado del Alguacil, meta de la etapa reina.

"Cuando estábamos en la fuga había tres o cuatro corredores del Pinarello-Q36.5. Dunbar es un corredor muy fuerte, lo ha demostrado y creo que hoy lo tenía bien pensado. Solo me queda felicitarlo. No sé, espero que todavía me quede algo en las piernas. Hoy fue un duro muy duro y mañana es una etapa muy exigente, espero tener piernas", concluyó.