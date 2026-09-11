Polideportivo
11 de septiembre de 2026 a la - 13:40

Buitrago, frustrado: "Se me vino el mundo abajo"

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Peñas Blancas (Málaga, España), 11 sep (EFE).- Al colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), líder de la montaña en la Vuelta a España, se le vino "el mundo abajo" cuando le atrapó a 500 metros de la meta de Peñas Blancas el irlandés Eddie Dunbar, evitando la victoria del ciclista bogotano.

Por EFE

"Ha sido de no creerlo. Cuando ataqué, ataqué muy seguro, no volví a mirar atrás, y luego cuando vi la sombra de Dunbar que venía, se me vino el mundo abajo. Ya había entregado todo y… otro segundo lugar", dijo, muy afectado, Santiago Buitrago.

A pesar del disgusto, Buitrago felicitó a Dunbar y ahora espera intentar la victoria este sábado en el Collado del Alguacil, meta de la etapa reina.

"Cuando estábamos en la fuga había tres o cuatro corredores del Pinarello-Q36.5. Dunbar es un corredor muy fuerte, lo ha demostrado y creo que hoy lo tenía bien pensado. Solo me queda felicitarlo. No sé, espero que todavía me quede algo en las piernas. Hoy fue un duro muy duro y mañana es una etapa muy exigente, espero tener piernas", concluyó.