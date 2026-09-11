Cerro y el futsal: un reinado de 11 años

El dominio azulgrana comenzó en la primera edición, cuando derrotó a AFEMEC, y se prolongó de manera ininterrumpida hasta la actualidad. Cerro volvió a conquistar el campeonato en 2016, 2017, 2018 y 2019, mientras que en 2020 no se disputó el certamen debido a la pandemia de covid-19.

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El reinado continuó en 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, hasta llegar a la undécima corona en 2026, esta vez frente a Exa Ysaty.

En ese recorrido, AFEMEC fue subcampeón en 2015, 2016, 2024 y 2025; Sport Colonial en 2017, 2018 y 2021; Olimpia en 2019, 2022 y 2023; y Exa Ysaty en 2026.

Además, en las ediciones de 2021, 2022 y 2023 hubo particularidades en la definición del título absoluto: Sport Colonial conquistó el Apertura 2021 y Olimpia ganó los Clausura 2022 y 2023, pero Cerro Porteño se quedó con los respectivos campeonatos absolutos.

Once ediciones, once títulos. El número resume mejor que cualquier otro la hegemonía de Cerro Porteño en la Liga Premium. El Ciclón sigue siendo, sin discusión, el gran rey del futsal paraguayo.