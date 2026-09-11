Dunbar: "Creí que no era mi día, incluso no esperaba venir a la Vuelta"

“Es increíble. No me lo esperaba para nada. Incluso comenté por la radio del equipo, después de 50 o 60 kilómetros, que no era mi día. No me sentía bien. Luego me encontré en la escapada y mis piernas finalmente respondieron", explicó.

Dunbar tampoco se podía creer su victoria por el accidente que a punto estuvo de costarle su presencia en la Vuelta.

"Este año estuve tres meses de baja sin tocar una bicicleta tras un accidente. Realmente no pensé que estaría aquí, ni siquiera luchando por la victoria de etapa. Me cuesta creerlo", dijo.

Dunbar se impuso en un duelo con el colombiano Santiago Buitrago, a quien atrapó cuando marchaba escapado a 500 metros de meta.

"Los ataques de Buitrago son increíbles, pero yo necesito ser un poco más cuidadoso con mi ritmo. Sabía que tenía una última oportunidad y quería usarla para ganar la etapa. Cuando aceleraron en la sección empinada, a unos 12 kilómetros de la meta, controlé muy bien mi ritmo. Al final me vi con fuerzas y cobré confianza para lograr la victoria", concluyó.