El dominicano De Paula salta de Doble-A a Grandes Ligas para ocupar el lugar de Ohtani

A sus 21 años, De Paula recibe la oportunidad de debutar en las Grandes Ligas después de una temporada de impacto con los Tulsa Drillers, filial de Doble-A de los Dodgers, en la que ha mostrado una combinación de poder, velocidad y capacidad para embasarse que aceleró su llegada al máximo nivel.

El jardinero zurdo bateó para .303, con un porcentaje de embasarse de .401 y un slugging de .547 en 124 partidos. Además, conectó 27 jonrones, impulsó 104 carreras, anotó 106 y se robó 31 bases, números que lo colocaron entre los prospectos más destacados del béisbol estadounidense.

Los Dodgers decidieron no enviarlo a Triple-A antes de darle la oportunidad en las Grandes Ligas, una muestra de la consideración que existe dentro de la organización por el joven pelotero.

MLB Pipeline lo tiene como el sexto mejor prospecto de todo el béisbol, mientras que su producción ofensiva durante esta temporada terminó por convertirlo en una de las piezas jóvenes más atractivas de los Dodgers.

De Paula comenzó su trayectoria profesional después de que la organización angelina lo contratara en enero de 2022, durante el periodo internacional de firmas, por un bono de 397.500 dólares.

Su progresión fue constante desde entonces. Debutó en la Liga de Verano Dominicana y posteriormente avanzó por las distintas categorías de las ligas menores hasta llegar a Tulsa. En cada etapa fue mostrando un perfil ofensivo cada vez más completo.

Ahora tendrá que trasladar esa producción al escenario más exigente del béisbol.

La baja de Ohtani, que regresará previsiblemente después del periodo mínimo de 15 días, le abre a De Paula una oportunidad inmediata como bateador designado y en los jardines. Los Dodgers, además, han decidido confiar en uno de sus talentos de futuro en un momento importante de la temporada.

El debut está previsto para este viernes ante los Marlins de Miami. Para De Paula, el recorrido que normalmente incluye una escala en Triple-A tendrá que esperar: su próximo destino será directamente al gran show de Las Mayores.