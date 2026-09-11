Enric Mas: "La etapa de mañana tal vez es la más importante de mi carrera"

"Queda una gran etapa, probablemente una de las más duras de la Vuelta, así que tendremos que mantenernos concentrados como lo hemos estado durante las últimas tres semanas. Es tal vez la jornada más importante de mi carrera", señaló.

Mas conservó el maillot rojo tras una etapa en la que se movieron los equipos de los rivales, sobre todo el Red Bull Bora, pero sus líderes no llegaron a inquietar al ciclista balear.

"Para ser sincero, fue divertido, sobre todo al principio con todos los ataques que hubo, una verdadera batalla. Siempre tuve a alguien conmigo, tuvimos todo bajo control. Kuss y Carapaz querían atacar por la victoria de etapa, pero están bastante cerca en la clasificación general, así que tuvimos que mantenerlos a raya. Mi equipo hizo un trabajo excelente", comentó el líder de la Vuelta.

Mas detalló que el Red Bull-Bora-Hansgrohe de Roglic estuvo rodando muy fuerte. Pero en un momento de la carrera "quisimos un poco más de velocidad, así que nos pusimos al frente para marcar nuestro ritmo y luego Carapaz y Gall llegaron y tomaron el relevo para acelerar un poco", explicó.

"Yo me sentí bien. Ha sido una etapa complicada, larga, no ha hecho mucho calor, pero ya es la número 19 y estamos al final de la Vuelta. Todo cuesta mucho. He pasado un día mas y a ver mañana", señaló.

El líder de la Vuelta vaticinó que la etapa de este sábado, con 4 puertos de primera categoría y final en uno especial, el Collado del Alguacil, será una réplica de la de este viernes.

"Será como la de hoy pero con más puertos, y con 4.600 metros de desnivel. Habrá movimiento al principio, luego habrá calma y al final cada uno jugará sus bazas", detalló.

Mas dijo que conoce la subida al Collado del Alguacil, ya que gran cantidad de corredores realizan concentraciones de altura en Sierra Nevada y se han entrenado por esos escenario de la sierra granadina.