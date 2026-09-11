Evenepoel gana el Gran Premio de Québec tras superar al esprint a Ciccone

Ambos corredores llegaron escapados al final de la carrera y se jugaron el triunfo en un intenso esprint en el que el belga de 26 años firmó su septuagésima octava victoria como profesional, la undécima de este año y la primera desde que hace 41 días ganó la Clásica de San Sebastián.

Completó el podio, a 15 segundos, el danés Anthon Charming (Uno-X Mobility). Tras él acabaron el británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5), cuarto a 28 segundos, y el estadounidense Quinn Simmons (Lidl Trek), quinto a 30.