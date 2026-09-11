Héctor Álvarez gana la quinta etapa y se convierte en nuevo líder de la Vuelta a Ecuador

Álvarez, de 20 años e integrante del equipo Best PC Ecuador, recorrió los 99,93 kilómetros entre las ciudades de Bolívar y Tulcán de la provincia andina de Carchi, fronteriza con Colombia, en 2 horas, 47 minutos y 14 segundos.

En segundo lugar terminó Bryan Muñoz, del equipo local C&S Technology Chaoyang, mientras que Anderson Palma, del también ecuatoriano Cinecable Serviproc completó el podio de la jornada.

Álvarez pasó a lidera la clasificación general con 15 horas y 46 minutos, seguido por Muñoz, a 1 minuto y 54 segundos, y por Guamá, también del Best PC Ecuador, a 2 minutos y 2 segundos.

La clasificación de los premios de montaña la domina César Guavita, del Best PC Ecuador y el líder de las metas volantes es Alejandro Pita, de J&J Toscana. El ciclista más combativo de la quinta etapa resultó Bryan Muñoz.

La sexta y penúltima etapa de la Vuelta a Ecuador se disputará este sábado entre Tulcán y Cotacachi, con una distancia de 158,25 kilómetros.