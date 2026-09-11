Las Galoperas inspiran las medallas de los World Skate Games ASU26

Paraguay se prepara para recibir al mundo con los World Skate Games ASU26 y, esta vez, la identidad nacional también estará presente en uno de los símbolos más importantes de la competencia: las medallas que reconocerán a los campeones mundiales.

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Equilibrio, ritmo, precisión y pasión por el movimiento. Son cualidades que conectan a las Galoperas con los atletas y que se transforman en la inspiración detrás de las medallas que recibirán los protagonistas de las distintas disciplinas.

“Baila tu danza hechicera”

La inspiración nace de una expresión profundamente paraguaya: las Galoperas, protagonistas de una tradición popular vinculada con la galopa paraguaya, una danza que históricamente acompaña las fiestas patronales, celebraciones y encuentros.

Con el cántaro sobre la cabeza, las bailarinas se convirtieron en una de las imágenes más reconocibles de la cultura paraguaya. Al ritmo de la música folclórica, cada una interpreta la danza a su manera: improvisa sus pasos de acuerdo con lo que escucha, gira, encuentra el equilibrio y se mueve con elegancia y libertad.

La tradición nació en Punta Karapã y se mantiene viva desde hace más de 100 años, transmitida de generación en generación. Las Galoperas continúan preservando así una forma de bailar que es parte de la identidad cultural del Paraguay.

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De esa conexión surge un concepto que une dos mundos aparentemente diferentes: la tradición que gira y el deporte que rueda.

Un mismo lenguaje del movimiento

Una galopera y un atleta pertenecen a universos diferentes, pero comparten un mismo lenguaje: el del movimiento.

El equilibrio para sostenerse, el ritmo para avanzar, la precisión para ejecutar cada movimiento y la pasión necesaria para repetirlo una y otra vez son elementos presentes tanto en la danza como en las disciplinas sobre ruedas.

De ese encuentro nace la medalla de los World Skate Games ASU26, concebida como un reconocimiento deportivo que también lleva consigo una parte de la cultura paraguaya.

Un pedazo de Paraguay sobre el metal

El diseño toma como inspiración los giros y recorridos de la danza vistos desde arriba y transforma ese movimiento en líneas grabadas sobre el metal.

Así, una tradición paraguaya traspasa las fronteras y llega al escenario deportivo internacional. Los mejores atletas del mundo no solo competirán por un título mundial en Paraguay: quienes suban al podio se llevarán también un pedazo de la identidad cultural del país.

Las protagonistas de una tradición

Las Galoperas son bailarinas tradicionales paraguayas que interpretan la galopa, una danza popular caracterizada por el ritmo, los giros y el equilibrio. En muchas de sus representaciones llevan cántaros o botellas sobre la cabeza, poniendo a prueba la precisión y la estabilidad de cada movimiento.

Su imagen forma parte del folclore y de la identidad cultural paraguaya y ahora también queda representada en las medallas de una competencia que reunirá en el país a deportistas de todo el mundo.

Asunción sobre ruedas

Del 2 al 18 de octubre, Paraguay recibirá los World Skate Games ASU26, con más de 8.000 atletas y oficiales provenientes de cerca de 100 países.

Durante 17 días, Asunción será escenario de los mejores deportes sobre ruedas del mundo, en una cita que combinará competencia, cultura urbana y espectáculo.

Las entradas ya están disponibles a través de Tuti. El mundial sobre ruedas se vivirá en Paraguay y sus campeones se llevarán, además de una medalla, un símbolo inspirado en una de las expresiones más tradicionales de la cultura nacional.