Presidente de la FIA, a Alonso: "Que se retire tras un éxito, no porque se vea obligado"

Ben Sulayem se refirió a Alonso en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum en un hotel de Madrid con motivo del Gran Premio de España de Fórmula Uno, que se disputa este fin de semana en la capital española.

"Tendría que conseguir el éxito y abandonar entonces, dejarlo en ese momento, no porque se viera obligada a hacerlo", le aconsejó el directivo de Emiratos Árabes Unidos, al frente de la FIA desde 2021.

Aseguró que si Alonso, de 45 años y dos veces campeón del Mundial de F1 (2005 y 2006), se planteara su retirada a la vista de los malos resultados con Aston Martín, trataría de convencerlo para que no lo hiciera: "Claro que sí. Es un atleta importantísimo. No podríamos permitirnos que Alonso se fuera. Una persona como él no se va así del escenario".

"No sólo por ser un campeón, sino por su credibilidad, su inteligencia, su personalidad, con cuánto dejas, qué aportas al deporte (...) Voy a hablar con él para que cambie de idea, no sería aceptable", agregó.

Ben Sulayem desveló que estuvo con el piloto asturiano en el Gran Premio de Monza (Italia), celebrado el pasado fin de semana, y que le vio "muy triste" por el flojo rendimiento de su Aston Martin y en el Mundial, donde ocupa la decimonovena posición en la general, de un total de 23 pilotos, con sólo tres puntos.

"Le vi muy triste, y le dije: 'Fernando, entiendo que te da pena llegar a tu país dos veces campeón y ahora estás como estás. No te voy a decir lo que vamos a hacer, dime qué quieres, porque tú eres el piloto. Dime qué podemos hacer nosotros para ayudarte con estos resultados'. Todo cambió, me llamó, nos reunimos y estamos aquí para prestar apoyo y hablar de la pasión que se siente por el deporte", relató.

El presidente de la FIA también contó que ayer, jueves, se reunió con el responsable de Aston Martin y que le garantizó que va a introducir cambios para que la escudería recupere competitividad.

No quiso aventurar quién podría ganar el próximo domingo en Madrid, pero reconoció que sería “fantástico” que lo hiciese alguno de los dos pilotos españoles, Alonso o Carlos Sainz (Williams).

En opinión de Ben Sulayem, el gran premio de la capital española, con su circuito semiurbano y la curva La Monumental, con 500 metros y 24 por ciento de peralte, "va a ser un punto de referencia" en el calendario de la F1.

"Es un buen desafío para los equipos y los pilotos, que van a tener que plantearse una nueva estrategia, cuándo y cómo cambiar, qué tipo de neumático", barruntó.