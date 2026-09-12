2-0. Los Toros toman ventaja sobre Olmecas en la serie final del béisbol mexicano

En un apretado duelo de lanzadores protagonizado por David Reyes, en la loma de los Toros, contra Ronnie Williams, de los Olmecas, los visitantes se fueron arriba 1-0 en la parte alta de la segunda entrada.

Lo consiguieron a un doble que conectó el venezolano Tomás Telis hacia el jardín derecho que empujó a la registradora a Phillip Evans.

Adbert Alzolay, ex estrella de los Cachorros de Chicago de las Major League Baseball, relevó a Reyes, ganador del partido, en el cierre de la sexta entrada.

Lo hizo de manera solvente. Ponchó a Marco Hernández, controló con elevado al central a Óscar González, que atrapó Gilberto Celestino, y despachó con otro chocolate a Seth Beer.

El dominicano Jonathan Aro reemplazó a Alzolay en el siguiente capítulo para mantener la ventaja. Dejó fuera a Phillip Ervin, quien conectó un elevado que atrapó Celestino en el jardín central; sacó a Calvin Estrada, que conectó rodado a Hernán Pérez; y ponchó a José Godoy.

En la apertura de la novena Justin Turner conectó un palo de vuelta entera para ampliar la ventaja 0-2.

El cuerpo de relevistas de Tijuana utilizó a Roel Ramírez en la octava y a Brett de Geus en la novena para sellar la victoria.

El ganador de la serie será el primer que triunfe en cuatro de siete partidos.

Este sábado, de nuevo en el estadio Centenario de Villahermosa, Tabasco, los Olmecas recibirán a los Toros en el juego cuatro de la serie final de la Liga Mexicana de Béisbol.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Toros 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 6 0