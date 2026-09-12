Al fin hubo doblete de los Pynandi, en Santa Cruz

Después de tres presentaciones llegó la victoria paraguaya en ambas categorías de la Liga Evolución de Fútbol Playa “Santa Cruz 2026″, derrotando a Uruguay en la juvenil y Absoluta.

Fue la cuarta jornada del evento de beach soccer correspondiente a la Zona Sur, y los albirrojos habían cosechado dos derrotas en Sub 20 y dos victorias en la Absoluta, contra Chile y Argentina, en el torneo que se leva a cabo en la Villa Olímpica Abraham Telchi de Santa Cruz, Bolivia.

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En primer lugar, los juveniles derrotaron 4-0, pero todos los goles recién lo consiguieron en el tercer período.

Los mayores, en trámite normal, y con cierta superioridad distribuida a lo largo del cotejo, se impusieron 6-3.

En el broche del torneo, los Pynandi Sub 20 y Absoluta enfrentarán al cuadro local, a las 20:00 y 22:00, respectivamente.

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Síntesis de los partidos:

SUB 20

Uruguay 0 - Paraguay 4

Estadio: Villa Olímpica Abraham Telchi – Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Árbitro principal: Miguel Muiba (Bolivia). Segundo árbitro: Elmar Casupa (Bolivia). Tercer árbitro: Victorino García (Bolivia). Cuarto árbitro: Juan Huanca (Bolivia). Cronometrador: José Muchairo (Bolivia).

Alineaciones:

Uruguay 0: Tomás González; Thiago Astor, Juan Viglione, Mateo de León y Julián Marturet. Alternaron: Mateo Enrich, Santiago Chocho, Agustín Coitiño, Benjamín Moreira y Agustín Etcheverry. DT: Leandro Ortiz.

Paraguay 4: Dariel Duarte; Milciades Medina, Fernando Cáceres, Nicolás Bareiro y Enzo Sánchez. Alternaron: Enrique Sánchez, Luis Gómez, Jonathan Duarte, Didier Cáceres y Mauricio Hermosilla. DT: Joaquín Molas.

Goles: TT 08’33” Nicolás Bareiro, 03’58” y 00’05″ Milciades Medina, 03’11” Didier Cáceres (P).

ABSOLUTA

Uruguay 3 - Paraguay 6

Estadio: Villa Olímpica Abraham Telchi – Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Árbitro principal: Jaimito Suárez (Bolivia). Segundo árbitro: Luis Saavedra (Bolivia). Tercer árbitro: Roberto Toledo (Bolivia). Cuarto árbitro: Julio Arteaga (Bolivia). Cronometradora: Danny Pedraza (Bolivia).

Alineaciones:

Uruguay 3: Yohan Riquel; Facundo Cordero, Gastón Laduche, Andrés Laens y Juan Iturriaga. Alternaron: Nicolás Umpiérrez; Eduardo Suárez, Ignacio Di Bello, Enzo Ortiz, Juan Viglione, Mateo de León y Benjamín Moreira. DT: Germán Parrillo.

Paraguay 6: Yoao Rolón; Sixto Cantero, Carlos Carballo, Néstor Medina y Carlos Benítez. Alternaron: Carlos Ovelar, Luis Gómez, Alexandro Luraschi, Jhovanny Benítez, Rodrigo Escobar, Fernando Cáceres y Thiago Barrios. DT: Joaquín Molas.

Goles: PT 09’50” Yoao Rolón, 08’36” Carlos Carballo y 06’20” Jhovanny Benítez (P); PT 00’43” y ST 00’54” Juan Iturriaga (U); ST 11’45” Thiago Barrios (P); ST 08’18” Gastón Laduche de penal (U); TT 04’05” y 00’50” Milciades Medina (P).