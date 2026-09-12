Los Pynandi mayores con otro triunfo en la Liga Evolución de Fútbol Playa

Las selecciones paraguayas cosecharon derrota en Sub 20 y triunfo en la Absoluta, en su segunda presentación en la Liga Evolución Fútbol Playa – Zona Sur “Santa Cruz 2026”, en el juego de este viernes contra Argentina. Fue la tercera jornada del certamen en arenas bolivianas.

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En la apertura del torneo, la Sub 20 paraguaya perdió 5-3 contra Chile, mientras los Mayores ganaron en tiempo de prórroga 7-6, luego de terminar 4-4 en tiempo normal.

* Contra Uruguay. Este sábado, los Pynandi enfrentarán a Uruguay, en la categoría juvenil desde las 16:00.

Los Mayores jugarán en la Villa Olímpica Abraham Telchi desde las 18:00.

El domingo los Pynandi cierran el certamen jugando contra la anfitriona, Bolivia.

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* Derrota y triunfo contra albicelestes. Los muchachos de la Sub 20 no pudieron contra Argentina, a pesar de arrancar con ventaja 2-0, con goles de Nicolás Bareiro y Enzo Sánchez. Los albicelestes tuvieron una gran remontada con los tantos de Luca Rusconi, Alexandro Molinas e Ignacio Gastaldo.

En el juego de los mayores, ya de entrada los Pynandi consiguieron adelantarse 1-0 por medio del capitán Sixto Cantero, sin embargo igualó Matías Rivadeneira.

La contundencia paraguaya arrancó en la segunda etapa, con los goles de Alexandro Luraghi, Sixto Cantero, Carlos Ovelar, Rodrigo Escobar para el 5-1 parcial.

En el tercer período aumentaron Sixto Cantero, Rodrigo Escobar y Milciades Medina.

SÍNTESIS

SUB 20

Paraguay 2 - Argentina 3

Estadio: Villa Olímpica Abraham Telchi – Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Árbitro principal: Luis Mojica (Bolivia). Segundo árbitro: Elmar Casupa (Bolivia). Tercer árbitro: Victorino García (Bolivia). Cuarta árbitra: Ana Tihain (Bolivia). Cronometrista: Wilber Choque (Bolivia).

Alineaciones:

Paraguay 2: Enrique Sánchez; Matías Luraschi, Vidal Cáceres, Didier Cáceres y Thiago Barrios. Alternaron: Dariel Duarte, Luis Gómez, Jonathan Duarte, Milciades Medina, Nicolás Bareiro, Mauricio Hermosilla y Enzo Sánchez. DT: Carlos Rojas.

Argentina 3: Elvis Pineda; Onan Hilt, Aucan Sierra, Lucas Casterán y Luca Rusconi. Alternaron: Agustín Britos, Alexandro Molinas, Elías Gómez, Arnaldo Icardo, Ignacio Gastaldo, Tomás Ortu y Lautaro Ascarrunz. DT: Hernán Magrini.

Goles: ST 08’31″ Nicolás Bareiro y 02’42″ Enzo Sánchez (P); TT 10’26″ Lucas Rusconi, 08’40″ Ignacio Gastaldo y 07’04″ Alexandro Molinas (A).

Expulsado: TT 00’17’’ Thiago Barrios (P).

ABSOLUTA

Paraguay 8-1 Argentina

Estadio: Villa Olímpica Abraham Telchi – Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Árbitro principal: Luis Mojica (Bolivia). Segundo árbitro: Miguel Miuba (Bolivia). Tercer árbitro: Juan Huanca (Bolivia). Cuarto árbitro: Danny Pedraza (Bolivia). Cronometrista: Victorino García (Bolivia).

Alineaciones:

Paraguay 8: Yoao Rolón; Sixto Cantero, Néstor Medina, Valentín Benítez y Rodrigo Escobar. Alternaron: Carlos Ovelar, Luis Gómez, Mathías Luraschi, Jhovanny Benítez, Milciades Medina, Nicolás Bareiro y Thiago Barrios. DT: Joaquín Molas.

Argentina 1: Gerónimo Zarpellón; Nahuel Cipolletta, Manuel Pomar, Luca Becares y Lucas Ponzetti. Alternaron: Elvis Pineda, Mathías Rivadeneira, Onan Hilt, Lautaro Benaducci, Nahuel Gigena, Lucas Casterán y Luca Rusconi. DT: Hernán Magrini.

Goles: PT 08’40″, ST 03’20″ y TT 10’37″ Sixto Cantero, ST 11’42″ Mathías Luraschi, 03’01″ Carlos Ovelar, 01’31″ y TT 00’41″ Rodrigo Escobar y 00’03″ Milciades Medina (P); PT 03’46″ Mathías Rivadeneira (A).

En el partido de entrada del viernes, Chile le ganó en ambas categorías a Uruguay, en la Sub 20 por 1-0, mientras los mayores se impusieron 8-6.

La programación de este sábado contempla el choque de Chile vs. Bolivia, además del juego de los Pynandi contra los orientales.

* Puntuaciones. Las posiciones, cumplidas tres jornadas:

Chile 12 puntos

Argentina 11 puntos

Uruguay 6 puntos

Paraguay 5 puntos

Bolivia 0