Enric Mas: "Me lo he pasado pipa toda la Vuelta"

"Queda un día, pero estoy emocionado, se juntan muchas emociones de todo tipo, piensas en la familia, los amigos, en el equipo, en toda la gente que me acompaña desde mis inicios en el ciclismo. No tengo palabras", resumió el maillot rojo en sus primeras declaraciones.

Un triunfo de la confianza, de la fortaleza mental en todo momento, y del trabajo individual y de todo el equipo Movistar.

Un cambio de que le ha llevado a su primer título en la Vuelta después de tres segundos puestos y un tercero. Un punto de partida interesante para mirar más alto la próxima temporada, aunque advirtió de que quiere "disfrutar de la Vuelta y no pensar en otros objetivos".

Mas admitió que llegó con algunas dudas en cuanto a sus posibilidades de podio en la Vuelta, pero no respecto a su estado de forma.

"En Mónaco no sabía si estaba o no para podio, no sabía si estaba para podio. Lo entrenamientos fueron bien y desde el Giro todo parecía en buen camino. En la Vuelta he ido día a día, quería ser cauto. Las lesiones las viví en primera persona, mentalmente tenía que ir así, despacio, y todo ha salido perfecto", explicó.

Una Vuelta que ha disfrutado el ciclista de Artá, de 31 años, un aspecto que considera intrínseco a su trabajo como ciclista.

"Hoy también he disfrutado, me lo he pasado pipa en toda la Vuelta, ha ido todo rodado. Todo ha ido súper bien, y hoy he disfrutado cada km. Yo siempre disfruto sobre la bici, incluso entrenando. Si no fuera así no estaría en este deporte. El ciclismo es muy bonito y disfruto de todo lo que hago", detalló.

Mas aseguró que ha sido especial vivir todo el proceso como maillot rojo de la Vuelta, aunque en ningún momento quiso lanzar las campanas al vuelo considerándose ganador de antemano.

"Siempre intento hacer lo mismo, no despistarme y estar concentrado, porque después te puedes llevar una decepción y lo paso muy mal. Intenté que no pasara esto. Por ejemplo, con el equipo, y con el masajista, no hablábamos del futuro porque no me gustaba. Me hacía bromas y le decía que no me gustaba porque podía pasar de todo", concluyó.