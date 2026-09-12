Héctor Álvarez sigue como líder general y Kevin Navas gana sexta etapa de Vuelta a Ecuador

El equipo Best PC Ecuador tiene en sus filas tanto al líder, Álvarez, como al ganador de la etapa, Navas, que necesitó de 3 horas, 59 minutos y 44 segundos, para recorrer los 158,25 kilómetros en la denominada etapa reina por la dificultades y distancia que debieron enfrentar los ciclistas.

El segundo lugar de la sexta etapa fue para el colombiano César Guavita, del también equipo local Best PC de Ecuador y en el tercer lugar llegó Álvarez, su también compañero de equipo y líder absoluto.

Guavita también lidera los premios la montaña; Alejandro Pita, del Team J&J Toscana, lidera las metas volantes, y Álvarez repitió como mejor corredor de los ciclistas jóvenes, mientras que Sebastián Caicedo, del equipo Cinecable Serviproc, se convirtió en el más combativo de este sábado.

La última etapa se disputará este domingo con una distancia de 125.88 kilómetros entre Cotacachi y el sector de la Mitad del Mundo, en la capital ecuatoriana.